Galaxy S10 Lite - Galaxy S10E Olabilir Mi? İşte Detaylar!

Bir akıllı telefonun son isimlendirmesi üretici tarafından uygun gördüğü şekilde düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Şimdiye kadar, Galaxy S10 serisinin en düşük özelliklere sahip sürümü, Samsung Galaxy S10 Lite olarak biliniyordu. Ancak son raporlar, şirketin yaklaşmakta olan bu akıllı telefonunu, Samsung Galaxy S10 E isminde piyasaya süreceğini gösteriyor.

Bu haber Mobile Fun tarafından ileri sürülmüştür. Aynı zamanda Galaxy S10 serisi için bazı telefon kılıflarını paylaşmıştır. Bunlara ek olarak Mobile Fun, yaklaşan Galaxy S10 E modeli için S10 ve S10 Plus modellerinden ucuz olacağını da belirtti.

Bu akıllı telefon, özellikleri bakımından iPhone XR için doğrudan bir rakip olduğundan dolayıfazla pahalı olmasına gerek yok. Bu bağlamda, Güney Koreli üretici, muhtemelen telefonda ekran içi parmak izi sensörünü kullanmayacak. Bundan dolayı da ucuz olması söz konusu. Ancak Galaxy S10 ve S10 Plus modelleri, ekran parmak izi sensörünü hala koruyor.

Samsung Galaxy S10 E, ekran içi kameraya ev sahipliği yapan 5.8inçlik delikli bir ekran ile donatılmış olacak. Yayınlanan son raporlara göre telefonda Snapdragon 855 yonga seyi olacak. En azından bu yonga setinin kod adı doğrudan belirtilmişti. Ancak dikkat çeken nokta,, telefonun tekli ve çok çekirdek testlerinde Snapdragon 845 yonga setinden bile düşük olmasıydı. Bu konuda en az 6GB RAM bekliyoruz ve spekülasyonlardaki pil kapasitesi 3.100 mAh olduğunu gösteriyor.