Galaxy S10 serisi akıllı telefonlar için geri sayımın başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni akıllı telefonların 4 modelli bir seri olarak geleceğini de artık biliyoruz. 3 modelin aynı anda, 1 modelin ise daha sonra tanıtılması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yeni akıllı telefon serisi için paylaşılan bilgiler bir yana, serinin içerisinde hangi modellerin bulunacağı konusunda da önemli paylaşımlar yapılmıştı. Şimdi ise bu modellerden biri olarak karşımıza çıkan Galaxy S10 Lite akıllı telefonu için yeni bir görsel paylaşımı yapıldı.

Yeni görsel sonrasında söz konusu akıllı telefonların nasıl bir tasarımı olacağı konusunda da önemli bilgiler ortaya çıkmış oldu. Hemen bu konuda detaylardan söz edelim.

Galaxy S10 Lite Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarının tasarım kısmında önemli bir değişikliği olacak. Diğer Galaxy S10 modellerinde olacağı gibi Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarında da ekran üzerinde kamera kullanılması bekleniyor. Ekrana entegre olarak gelecek olan ön kamera, tasarım kısmında çok daha özgür bir seriye yer verilmesini sağlayacak. Telefonlar çok daha geniş bir ekran ile gelmiş olacak.

Ekran boyutu çok büyümese de ekranların kullanım alanının çok daha geniş olduğunu göreceğiz. Buna karşın yine ekran teknolojisi kısmında Super AMOLED tercihinin yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bir dönem bu modelde LCD panel kullanılacağı iddiası ortaya atılmıştı ancak görünen o ki Super AMOLED ekranların kullanıldığını görmeye devam edeceğiz.

Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarının tasarım özellikleri konusunda sızdırılan detaylar bu şekilde. Teknik kısma geçtiğimiz zaman da yine önemli detaylar görüyoruz. Teknik özellikler kısmında da 5.8 inçlik bir ekran görmeyi umuyoruz. Exynos 9820 ya da Snapdragon 855 işlemcilerini kullanacak olan yeni akıllı telefonun arka kamera kısmında ise çift arka kamera kullanacağından söz ediliyor.

Muhtemelen yeni modellerin en küçük ekranlı modeli olacak olan Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarının, 5 farklı renk seçeneği olacağından da söz ediliyor. Kısa süre sonra fiyat ve geri kalan bilgilerin ortaya çıkacağı tanıtımın düzenleneceğini de ekleyelim.