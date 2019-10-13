Galaxy S10 Lite Özellikleri Ortaya Çıktı

Amiral gemisi akıllı telefon serilerinin uygun fiyatlı versiyonlarını sunmak iyi bir strateji. Bu şekilde amiral gemisi serilerine dahil olan bir akıllı telefonu daha uygun fiyatlara sunmuş oluyorsunuz. Samsung’un da bu yönde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Markanın son olarak Galaxy S10 Lite modeli için çalışmaları ortaya çıktı.

Son amiral gemisi akıllı telefon serisinin uygun fiyatlı versiyonu olarak tanıtılması beklenen Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarının neler sunacağı konusunda da bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda. Buna göre Galaxy S10 Lite akıllı telefonları için ortaya çıkan özelliklerden söz edelim.

Galaxy S10 Lite Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonlar için ortaya çıkan özellikler, A91 serisi akıllı telefonlar için beklenen özelliklere çok yakın bir seri sunulacağını gösteriyor. Telefonların Snapdragon 855 işlemcilerini kullanması bekleniyor.

Yine amiral gemisi işlemcilerine sahip olacak olan akıllı telefonun, RAM kısmında da ana seriye yakın bir yerde olduğunu görmek mümkün olacak. Buna göre söz konusu akıllı telefonlar 8 GB RAM miktarına sahip olacak.

Ayrıca telefonların 128 GB depolama alanının da bulunması söz konusu olacak. Bu ana model için düşünülen değerler. Depolama alanı için farklı seçeneklerin olup olmayacağını bilemiyoruz. Telefonun yine ekran kısmında da oldukça iddialı bir seri şeklinde sunulması bekleniyor. Ekran kısmında da 6.7 inçlik bir panel kullanılacak.

Full HD+ çözünürlük değerine sahip olması beklenen ekranların teknolojisi konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. AMOLED ya da LCD tercihlerinden hangisinin yapılacağı konusunda bir bilgi yok. İsimde yer alan Lite ifadesi, LCD ekranın da kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Amiral gemisi serisine yakışır bir model olmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonların kameralarından da söz edelim. Bu modelin kamerası kısmında, 48 MP + 12 MP + 5 MP arka kameraların bulunacağı ve telefonların ön kısımda da 32 MP değerinde kameraya yer vereceği söyleniyor. Tabii ki tüm kamera özelliklerini de net olarak bilemiyoruz.

Şu an için çıkış tarihi konusunda da bir açıklama yapılmayan Galaxy S10 Lite modelinin ne zaman tanıtılacağı da net değil. Bu yıl içerisinde telefonun tanıtılması beklentisi var.