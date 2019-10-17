Galaxy S10 Lite Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Samsung, kısa süre sonra akıllı telefonlar modellerini Lite serileriyle güncelleyecek. Markanın bu noktada ilk olarak Galaxy S10 akıllı telefonları ve Note 10 akıllı telefonları için Lite serisine yer vereceği iddia ediliyor. Seriye dahil edilecek olan yeni akıllı telefonlar Galaxy S10 Lite modelleri için detaylar da gelmeye devam ediyor.

Bu kez yeni akıllı telefon modellerinin renk seçenekleri ortaya çıkmış durumda. Hem telefonun özelliklerine ilişkin hem de renk seçeneklerine ilişkin detaylardan bahsedelim.

Galaxy S10 Lite Renk Seçenekleri

Son raporlara göre yeni seri akıllı telefonların renk seçenekleri içerisinde beyaz, siyah ve mavi bulunacak. Renklerin ise gradyan etkisinin öne çıktığı Prism adı verilen bir tasarımla sunulacağı söyleniyor. Yani görüntü kısmında olukça tatmin edici bir renk düzeni sunulacak.

Bunun dışında Galaxy S10 Lite akıllı telefon modellerinin özelliklerinin neler olacağı kısmında da bazı detayların ortaya çıktığını görmekteyiz. Buna göre yeni seri akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 855 işlemcileri bulunacak. Yenilenmiş olan işlemlerle beraber 8 GB RAM sunulacak. Zaten serinin amiral gemisi modellerine dahil olmasını sağlayacak olan detaylar da bunlar olacak.

Bunun dışında söz konusu akıllı telefon modelinde 6.7 inçlik bir ekran panelinin bulunduğunu göreceğiz. Full HD Super AMOLED ekranla beraber gelecek olan telefon, 48 MP + 12 MP + 5 MP kamera kurulumu ile dikkat çekecek.

Ön kısımda da 32 MP gibi oldukça iddialı bir ön kamera bulunacak olan akıllı telefonların 4500 mAh değerinde bataryası ve 45W hızlı şarj desteği fark yaratacak. Tüm bu özelliklerle beraber Galaxy S10 Lite modelinin çok kısa bir süre sonra tanıtıma çıkması bekleniyor. Telefonların tanıtımı sırasında belli olmasını beklediğimiz detaylardan birisi de isimlendirme.

Bazı belgelere göre Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarının asıl olarak adı Galaxy A91 olacak. Galaxy A91 akıllı telefonları için farklı isimlendirilmiş olan bir model sunulması da gündemde. Tabii ki bu iddianın ne kadar gerçeği yansıttığını tanıtım sonrasında görmek mümkün olacak.