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Galaxy S10 Lite Resmi Sitede Görüntülendi

Galaxy S10 Lite bu kez resmi sayfada görüntülendi. İşte Samsung destek sayfasında yer alan Galaxy S10 Lite bilgisi.

İbrahim Kızılırmak

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Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10 serisine yeni eklenen ürünlerden biri olması beklenen Galaxy S10 Lite akıllı telefonları için sona gelindi. Yeni telefonlara ait olduğu iddia edilen yeni görseller yayınlandı. Bu görsellerin hemen sonrasında ise bu kez Galaxy S10 Lite modeli resmi sitede ortaya çıktı.

Firmanın resmi Fransa sitesi üzerinden Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarının destek sayfalarından birinin paylaşıldığı ortaya çıktı. Samsung destek sayfasının sızdırılmasıyla beraber telefonun lansman tarihinin de yaklaştığı iddiaları öne çıkmaya başladı.

Galaxy S10 Lite Destek Sayfasında Ortaya Çıktı

SM-G770F seri numarasına sahip olduğu görülen yeni akıllı telefon, FCC tarafından da onay almış olan modellerden biri olarak biliniyor. FCC onayı alındığı sırada da yine seri numarasının SM-G770F olduğunu fark etmiştik. Bu da iki telefonun aynı model olduğunu ve hazırlıkların hızlandığını göstermiş oldu.

Galaxy S10 Lite

Telefonun ilk etapta da zaten Fransa ve Hindistan genelinde sunulması beklenmekte. Fransa ve Hindistan satışlarından sonra Avrupa pazarında da tam olarak satışlar başlayacak. Merak edenler için beklenen özellikler hakkında da bilgi vermek gerekiyor. Paylaşılan bilgilere bakacak olursak yeni seri akıllı telefonlarda Snapdragon 855 işlemcileri yer alacak.

8 GB RAM ve Snapdragon 855 işlemcileriyle beraber Galaxy S10 Lite modelinin ana serilerden aşağı kalır bir yanı olmayacak. Muhtemelen yıl bitmeden tanıtımı yapılacak olan telefonların satışı ise 2020 yılını bulacaktır. Telefonun fiyatı konusunda nasıl bir aralık sunacağı ise başka bir nokta. Öyle ki bu model Lite versiyon olarak geçiyor ve normal şartlarda fiyatın biraz daha aşağı bir seviyede olması gerekiyor.

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