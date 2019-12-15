Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Onay Aldı

Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite, amiral gemisi Samsung akıllı telefon modellerinin varyasyon modelleri olacak. Yani her iki akıllı telefon modelleri de uygun fiyatlı seriler olarak öne çıkacak ve telefonların biraz daha uygun fiyatlı modeller olmasını bekliyoruz.

Zaman içerisinde detayları da ortaya çıkmaya başlayan iki akıllı telefonun son olarak onay belgelerinde ortaya çıktı. Tayland’da bulunan NBTC tarafından onay belgesi aldığı görülen telefonların özellikleri için de yeni bilgiler elde edilmiş oldu.

Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Neler Sunacak?

Her iki telefonun da özelliklerinin neler olacağı konusunda bazı bilgiler var. Bu noktada S10 Lite ve Note 10 Lite ikilisini ayrı ayrı ele alacağız.

Note 10 Lite: Samsung’un akıllı kalem destekli modeli olarak gelecek olan Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonlarının, yine AMOLED ekran sunacağı düşünülüyor. Ekranın parmak izi okuma özelliği ve Bluetooth S-Pen desteği bulunacak. Android 10 işletim sistemi ile çıkış yapacak olan akıllı telefon Exynos 9810 işlemcilerine sahip olacak. Amiral gemisi işlemcilerin yanında 6 GB RAM sunulacak. Bluetooth 5.1 destekli telefonun kameralarının nasıl olacağı ise net değil.

S10 Lite: Bir diğer amiral gemisi akıllı telefon modeli olacak olan Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 işlemcileriyle beraber gelecek. 3 arka kameranın kullanılmasının söz konusu olacağı akıllı telefonun 8 GB RAM kullandığını ve 128 GB depolama alanının bulunacağını ekleyelim. Ekran yine AMOLED ekran olacak.

S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri için bilinen detaylar bunlar. Her iki akıllı telefon modelinin de 2020 yılının başlarında tanıtılması söz konusu olacak. Telefonların fiyatını merakla beklemekteyiz.