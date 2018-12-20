Galaxy S10 üçlüsünün, yaklaşık üç ay sonra başlaması beklenilen Barselona’da düzenlenen MWC 2019’da tanıtılması bekleniyor. Tabi ki tarih yaklaştıkça, bu seri hakkında söylentiler daha hızlı ve daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor.

En son ortaya çıkan yeni bilgiler, en pahalı sürüm olan Galaxy S10 Plus ve en uygun fiyatlı Galaxy S10 Lite ile ilgili bazı ufak detayları ortaya çıkardı. HTML5 tarayıcısı ile gerçekleşen benchmark testi telefonların hızı konusunda biraz daha dikkatleri üzerine çekti.

Her iki akıllı telefon için model numaraları; Lite sürümü için SM-G970 ve Plus sürümü için SM-G975’tir. Bunlar daha öncesinden belli olmuştu. Testten elde edilen sonuçlar S10 Lite’un ekran çözünürlüğü, 360×760’lık web sayfasının boyutunu 19×9 en boy oranıyla 1080×2280 piksel çözünürlüğe çevirebilmektedir.

Söz konusu Plus modeli ise boyutu gereği 412×869 boyutundaki Lite sürümüne göre biraz daha büyük olan Web sayfasını 1440×3040 piksel uzun QHD+ çözünürlüğüne çevirmiştir.

Test sonuçlarına göz gezdirdiğimizde Galaxy S10 Lite modelinin HTML5Test’te daha iyi bir puan aldığını görüyoruz. Sonuçta düşük bir model olmasına karşın bu biraz çelişki doğruyor. Ancak bunun sebebinin hala her iki amiral gemisinin de test aşamasında olduğunu unutmamak gerekir.