Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S9, birkaç gün sonra tanıtıma çıkacak. iPhoen X modeline karşı duracak olan Android akıllı telefonlarının en iyi modellerinden biri olması beklenen Galaxy S9 serisinin tanıtımıyla beraber, yeni bir döneme daha geçilecek. Açıkçası şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler bu serinin çok önemli sistem değişikliklerini ortaya çıkarmayacağını gösteriyor. Asıl büyük değişikliklerin ise Galaxy S10 akıllı telefonlarında yapılması bekleniyor. Yeni akıllı telefon modellerinde ne gibi önemli değişikliklerin olacağı konusunda ise ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Galaxy S10 Beklenen Değişiklikleri Sunacak

İlk bilgilere göre Galaxy S10 akıllı telefonlarının Snapdragon X24 modemlerini kullanan ilk modellerden biri olacağı belirtiliyor. Çok kısa süre önce tanıtılan ve 2 Gbps değerine kadar indirme hızlarına ulaşan yeni modemleri kullanacak Galaxy S10 akıllı telefonları, muhtemelen Snapdragon 855 serisiyle beraber gelecek. Sadece modemlerde değil bunun dışında parmak izi sistemlerinde de bu sene beklenen değişiklikler sunulacak.

Yeni işlemcilerle beraber ekrana gömülü parmak izinin kullanması bekleniyor. Bu sene gelecek olan Galaxy S9 akıllı telefonlarında olmasa bile Galaxy S10 modeli için artık ekranda parmak izi teknolojisine geçilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra yeni işlemci modellerinin 7 nm üretim sürecinin bir ürünü olması beklenmekte. 7 nm üretim süreci hem daha hızlı hem daha tasarruflu işlemcilerin elde edilmesini sağlıyor.

Yeni akıllı telefonlar için şimdilik konuşulan detaylar bu şekilde. Açıkçası bir yandan da Galaxy S10 modelini konuşmak için oldukça erken olduğunu da ekleyelim. Öyle ki henüz Galaxy S9 akıllı telefonlarının tanıtımı yapılmadı. Tanıtımın 25 Şubat tarihinde yapılmasının hemen ardından bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlarını konuşmaya başlayacağız gibi duruyor. Ama önce son serinin tanıtılması gerekiyor.