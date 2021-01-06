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Galaxy S10, Note 20 ve S20 FE Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Samsung, Galaxy 10 ve Note 20 gibi bazı modellerine yeni bir Ocak 2021 Android güncellemesi sunmaya başladı.

Yunus Emre Çakır

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Galaxy S10

Güney Kore merkezli tenoloji devi Samsung, bu hafta içerisinde yeni bir dizi modellerine Android güncellemesi sunmaya başladı. Ocak 2021 güvenlik yaması olarak gelen yeni güncelleme Galaxy 10, Note 20, S20 FE ve Note 10 Lite için sunulmuş durumda. Bilindiği üzere şirket ilk güvenlik güncellemelerini Galaxy S9 ve diğer Galaxy S20 ailesine sunmuştu şimdi ise ortaya çıkan bu cihazlar için gönderildi. Bazı kullanıcılar Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus‘ın Android 11 aldığını biliyor. Durum böyle olunca doğal olarak Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 Lite için yeni bir Android 11 güncellemesinin gelmesini bekliyorlar. Ancak şirket tarafından bu güncellemeye dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bunun dışında Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve S20 FE için bazı pazarlarda Android 11 güncellemesi sunulmaya başlandı.

Ocak 2021 güncellemesi ise içerisinde güvenlik ve hata düzeltmeleri bulunduruyor. Eğer Galaxy S10, Note 20 veya S20 FE cihazlarından birisine sahipseniz güncellemeyi yapabilmek için ilk önce telefonunuzun Ayarlar bölümüne girmeniz gerekiyor. Daha sonra Yazılım Güncelleme kısmından İndir ve Yükle butonuna tıklayınız. Böylelikle Ocak 2021 güvenlik ve hata düzeltmelerini içeren yeni güncellemeyi cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmadan önce cihazınınzın içerisinde yer alan dosyaları yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. Bu güncellemeler hemen her pazara gelmeyebilir. Eğer bu güncelleme telefonunuza hala gelmemiş ise beklemenizi öneriyoruz ilerleyen günlerde kademeli olarak sunulacaktır.

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