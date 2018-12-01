Yeni akıllı telefonlar üzerinde çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Samsung, amiral gemisi modellerini yenilemekte kararlı gibi gözüküyor. Galaxy S10 modelleriyle beraber önemli tasarım değişikliklerine adım atacak olan markanın, ekrana gömülü kameralarının ise bir hayli konuşulduğunu görüyoruz.

Infinity O tasarımına geçileceği ve ekrana gömülü ön kamera sistemiyle dikkat çeken modeller için görsellerde gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S10 ön kameraları 3 farklı tasarım görseli ortaya çıktı.

Galaxy S10 Kameraları Nasıl Gözükecek?

Yeni akıllı telefonların 4 farklı model olarak gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde bir modelin özel seri olduğunu göreceğiz. Diğer 3 modeli değerlendirdiğimiz zaman ise beklendiği gibi ekrana gömülü kamera sistemi öne çıkıyor.

İlk modelde sağ üst köşede yan yana ancak ayrı çerçevelerde konumlandırılmış olan ön kameralar gözüküyor. İkinci model için paylaşılan görselde ise Galaxy S10 akıllı telefonlarının kameralarının yine üst köşede konumlandırıldığını görüyoruz ancak bu kez kameralar aynı çerçeveler içerisinde.

Son modelde ise iki ön kameranın, iki ayrı köşeye konumlandırıldığı görülüyor. Bir ön kamera sağ üst köşede, bir diğer kamera ise sol üst köşede yer alıyor. Beklendiği gibi kamera alanının gerisinde kalan tüm bölümler ekrandan oluşuyor. Alt çerçeve kısmında nasıl bir tasarım kullanılacağını gösteren bir görsel yok ancak daha önce paylaşım yapılan görsellerde alt kısımda da çok daha ince çerçevelerin bulunacağı görülmüştü.

Galaxy S10, 3 versiyonunda da aynı durumun geçerli olması bekleniyor. Çift ön kameralı akıllı telefonların, ekran üzerinden parmak izi okuma adına özel bir bölüm sunacağı da bekleniyor. Yeni akıllı telefonların tüm detayları için tanıtımı beklemek gerekiyor. Fakat ardı ardına gelen bilgiler bile ne kadar iddialı bir seri beklediğimizin en önemli kanıtı. Samsung’un bu kez rakipleriyle farkı açması beklentisi var.