Galaxy S10 Plus İncelemesi

2019 yılının en iyi amiral gemisi telefonu nedir? Galaxy S10 serisi en iyi olma yolunda ne kadar iyi? Bugün ki incelememiz, 2019 yılının en çok ses getiren telefonlarından birisi olan Galaxy S10 Plushakkında olacak.

Serinin diğer üyelerinden farklı olarak çift selfie kamerası enlemesine geniş bir deliğin içinde yer alıyor. Tamamen yeni bir 4K özellikli çift pikselli selfie kamerası… Telefonun neredeyse tamamını kaplayan muhteşem bir AMOLED paneli var.

Ayrıca S10 Plus modelinin arkasında S10’un arkasında üçlü bir kamera var. S9 Plus modelinde bulunan kameraların ultra geniş açılı kamera ile tekrar şekil bulması. Peki telefonda daha ne kadar özellik var? S10 Plus incelemesinin devamında bunu görebilirsiniz.

Bunlara ek olarak yepyeni bir yonga seti yeni ve birçok bilgisayarlardan daha fazla RAM var. Aynı zamanda 1TB’lik depolama alanı da var. Kısacası 1.sınıf bir donanımı bünyesinde barındırıyor. Hemen aşağıda akıllı telefonun teknik özelliklerini görebilirsiniz.

Galaxy S10 Plus Teknik Özellikleri

Gövde : Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass 6 ön, GG5 arka, 157.6×74.1×7.8mm, 175g, seramik sırtlar, 198g. Toz ve su koruması için IP68 derecesi.

: Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass 6 ön, GG5 arka, 157.6×74.1×7.8mm, 175g, seramik sırtlar, 198g. Toz ve su koruması için IP68 derecesi. Renk Seçenekleri: Prizma Beyaz, Prizma Siyah, Prizma Yeşil, Prizma Mavi, Kanarya sarısı, Flamingo Pembe renk şemaları. Seramik Siyah ve Seramik Beyaz …

Prizma Beyaz, Prizma Siyah, Prizma Yeşil, Prizma Mavi, Kanarya sarısı, Flamingo Pembe renk şemaları. Seramik Siyah ve Seramik Beyaz … Ekran : 6.4inç Infinity-O Dinamik AMOLED, 1.440×3,040px, 19:9 (2.11:1) en boy oranı, 526ppi; HDR10+ desteği.

: 6.4inç Infinity-O Dinamik AMOLED, 1.440×3,040px, 19:9 (2.11:1) en boy oranı, 526ppi; HDR10+ desteği. Arka kamera : Geniş (birincil): 12MP, f/1.5-2.4 açıklık, 26mm eş odak uzaklığı, çift piksel PDAF, OIS. Telefoto: 12MP, f/2.4 açıklık, 52mm odak uzaklığı, PDAF, OIS. Ultra geniş: 16MP, f/2.2 açıklık, 12mm odak uzaklığı, sabit odak.

: Geniş (birincil): 12MP, f/1.5-2.4 açıklık, 26mm eş odak uzaklığı, çift piksel PDAF, OIS. Telefoto: 12MP, f/2.4 açıklık, 52mm odak uzaklığı, PDAF, OIS. Ultra geniş: 16MP, f/2.2 açıklık, 12mm odak uzaklığı, sabit odak. Selfie Kamerası : Ana: 10MP, f/1.9 diyafram, 25mm odak uzaklığı, çift piksel PDAF. İkincil (sadece derinlik): 8MP, f/2.2 diyafram, sabit odaklı lens.

: Ana: 10MP, f/1.9 diyafram, 25mm odak uzaklığı, çift piksel PDAF. İkincil (sadece derinlik): 8MP, f/2.2 diyafram, sabit odaklı lens. Video kaydı : Arka: 4K 2160p’de 60fps’ye kadar EIS, 2160p’de 30fps’ye kadar EIS, 1080p’de 240fps’e kadar slow-motion, 0.4 saniyeye kadar süper slow-motion 720p’de 960fps (normal hızda 12s oynatma); HDR10+ kaydı. Ön Kamera: EIS ile birlikte 4K 2160p’de 30fps’ye kadar.

: Arka: 4K 2160p’de 60fps’ye kadar EIS, 2160p’de 30fps’ye kadar EIS, 1080p’de 240fps’e kadar slow-motion, 0.4 saniyeye kadar süper slow-motion 720p’de 960fps (normal hızda 12s oynatma); HDR10+ kaydı. Ön Kamera: EIS ile birlikte 4K 2160p’de 30fps’ye kadar. İşletim Sistemi / Yazılım : Android 9.0 Pie, Samsung One UI.

: Android 9.0 Pie, Samsung One UI. Yonga seti (pazara bağlı) : Snapdragon 855 (7nm): sekiz-çekirdekli CPU (1×2.8GHz ve 3×2.4GHz Kryo Gold ve 4×1.7GHz Kryo 485 Silver); Adreno 640 GPU. Exynos 9820 (8nm): sekiz-çekirdekli CPU (2×2.7GHz Mongoose M4 ve 2×2.3GHz Cortex-A75 ve 4×1.9GHz Cortex-A55); Mali-G76 MP12 GPU’ya.

: Snapdragon 855 (7nm): sekiz-çekirdekli CPU (1×2.8GHz ve 3×2.4GHz Kryo Gold ve 4×1.7GHz Kryo 485 Silver); Adreno 640 GPU. Exynos 9820 (8nm): sekiz-çekirdekli CPU (2×2.7GHz Mongoose M4 ve 2×2.3GHz Cortex-A75 ve 4×1.9GHz Cortex-A55); Mali-G76 MP12 GPU’ya. Bellek : 128 GB depolama alanı olan 8GB RAM, 512GB depolama alanı olan 8GB RAM (yalnızca Seramik sürüm), 1TB depolama alanı olan 12GB RAM (yalnızca Seramik sürüm); microSD kart yuvası (çift SIM sürümlerinde hibrit).

: 128 GB depolama alanı olan 8GB RAM, 512GB depolama alanı olan 8GB RAM (yalnızca Seramik sürüm), 1TB depolama alanı olan 12GB RAM (yalnızca Seramik sürüm); microSD kart yuvası (çift SIM sürümlerinde hibrit). Batarya : 4.100mAh Li-Ion (gömülü), 15W kablolu şarj (Uyarlanabilir Hızlı şarj, QuickCharge 2.0 uyumlu), 15W Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare.

: 4.100mAh Li-Ion (gömülü), 15W kablolu şarj (Uyarlanabilir Hızlı şarj, QuickCharge 2.0 uyumlu), 15W Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare. Bağlantı : Belirli pazarlarda mevcut olan tek SIM, Çift SIM (karma yuva); LTE-A, 7 Bantlı taşıyıcı agregasyonu, Cat.20 / 13 (2Gbps/150Mbps); USB Tip-C (v3.1); Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; NFC; Bluetooth 5.0.

: Belirli pazarlarda mevcut olan tek SIM, Çift SIM (karma yuva); LTE-A, 7 Bantlı taşıyıcı agregasyonu, Cat.20 / 13 (2Gbps/150Mbps); USB Tip-C (v3.1); Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; NFC; Bluetooth 5.0. Ekstralar: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü; stereo hoparlörler, kulaklık girişi; birlikte verilen AKG kulaklık

Kısacası özellikleri okudukça bitmiyor. 20 Şubat’ta tanıtılan Galaxy S10’ların içinde en üst özelliklere sahip S10 Plus oluyor. Biraz boyutunu, pil kapasitesini ve öndeki selfie kamerasının birini çıkardığınızda standart Galaxy S10 modelini elde edersiniz.

Galaxy S10 Plus Tasarım Özellikleri

Telefonda çentik olmamasına rağmen, ilk aldığınızda sinir bozucu gibi duran selfie kamerasının deliği var. Sağ üst köşede hap şeklinde bir tane kesik bulunuyor. İki selfie kamerası burada oldukça az yer kaplar.

Delikli selfie kamerası bulunan ekranları seven kişi olur mu? Bu konu hakkında henüz bir yorum yapmak gereksiz. Görecelidir. Tabi ki iPhone X modelinde bulunan geniş çentiğe karşın daha iyi ekran boyutu elde eder.

Peki bu delikli ekrandaki kameralar gizleniyor mu? Evet, ama sandığınız gibi değil. Ayarlardan bunu yapabilmeniz mümkün. Ancak selfie kameralarının olduğu yer sabit kalarak ekranın üstüne siyah şerit ekliyor. Açıkçası çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor.

Samsung, galaksilerin bir çentik kalabalığından kurtulması gerçeken iyi bir çözüm olabilir. Artık S10 Plus bir Infinity-O ekrana sahip. Ekran boyutu ne kadar büyük yapılmaya çalışılsa da, alt ve üst çenelerde biraz daha kalın çerçeveler kalmıştır.

Kıvrımlı kenarların olması ise son birkaç yıldır Samsung imzası olmuştur. Buu miras S10 Plus’da da devam ediyor. Ekranın altına yerleştirilen ultrasonik parmak izi tarayıcısı oldukça etkili. Oldukça hızlı çalışmakta. Geleneksel fiziksel parmak izi tarayıcıları kadar hızlı olmasa da, en iyilerden birisidir.

Mate 20 Pro, S10 Plus’dan daha kalın (8,6 mm) ve daha ağırdır (189g). Ancak 2 mm’ye kadar daha dar ve kavramayı daha da kolaylaştırır. iPhone XS Max modeli ise S10 Plus’dan daha ince olan mevcut büyük boyutlu amiral gemilerinden birisidir.

Kontroller

Her zamanki pozitif benliğimiz olarak, arkasındaki parmak izi sensörünün bulunmamasının daha düzenli ve minimalist bir görünüm kazandırmıştır. Üç modül, flaş, kalp atış hızı sensörü ve SpO2 sensörleri telefonun arka kamera ızgarasında bulunuyor.

Ses seviyesi kontrol tuşları ve Bixby tuşu solda yer alıyor. Tüm düğmeler iyi bir şekilde tıklayıp yeterli boyut ve şekle sahiptir. Sağ tarafta ise güç tuşu bulunuyor. Üst kısmında SIM yuvası bulunuyor.

Galaxy S10 Plus - Kontroller 1 - 4

Hibrit bir yuvadır, çift SIM ya da microSD kartı bir arada kullanabilmeniz mümkün. Alt kısımda ise standart olarak USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Galaxy S10 Plus Ekran Özellikleri

Galaxy S10 ailesindeki akıllı telefonlar Samsung’un ilk Dynamic AMOLED ekranlarına sahip. Önceden amiral gemisinde bulunan Süper AMOLED’lere karşın, HDR desteği daha da artırılmıştır. Galaxy serisinin içindeki HDR10+ desteği bulunan ilk telefonlardır. Fakat en önemlisi, bu paneller şimdi çok daha iyi.

Özellikle S10 Plus modeli, 1440x3040px çözünürlüğü bulunan 6.4 inçlik bir panele sahiptir. Bu da 19:9 en boy oranında QuadHD+‘lik bir ekran deneyimi sunar. Piksel yoğunluğu, bol miktarda 526 ppi ile çalışır.

Otomatik parlaklık söz konsuu olduğunda, yapılan testlerde 793nitlik bir parlaklık elde ederek sınıfının en iyisi olmuştur. Bu da Note 9 ve S9 Plus ve ayrıca iPhone XS Max‘tan önemli bir sonuç oluyor.

Galaxy S10 Plus Batarya Ömrü

S10 Plus modelinde 4.100mAh batarya kapasitesi var. Bu da en yüksek kapasiteli bataryalardan biri. Mate 20 Pro, ekstra 100mAh daha fazlasına sahip olsa da, rakip iPhone XS Max sadece 3.174mAh bir bataryaya sahip.

Bunların üçü de temelde aynı ekran alanına sahip olsa da, iPhone daha düşük çözünürlüklü bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Tabi ki her üreticinin içinde kendi yonga setine sahip olması meselesi de var.

Yapılan testlerde S10 Plus modelindeki Exynos sürümü, Wi-Fi web gezintisinde 12 saatin biraz altında ve uçak modunda yaklaşık 15 saat boyunca döngüsel videolar yayınladı. 24 saatlik 3G sesli arama desteği de oldukça etkilidir. Sonuç ise 91 saatlik bir toplam bekleme süresi mevcut.

Galaxy S10 Plus Yazılım Özellikleri

Galaxy S10 ailesi, muhtemelen en çok nefret edilen TouchWiz ve Samsung Experience arayüzünden vazgeçerek, 2019’un en iyi arayüzlerinden birisi olan OneUI arayüzü ile birlikte geliyor. Ayrıca Android’in son güncellemesi olan Android Pie desteğini bulunuduyor.

En son güncelleme ile birlikte One UI, S9 ve Note 9‘a da gelmişti. Ancak kutudan doğrudan Android Pie destekli OneUI ile gelen ilk telefonlardır. Yuvarlak menüleri ve düğmeleri, tek elle kullanıma odaklanma ve renkli bir gösterimi mevcut.

Yapay zeka destekli arayüzü, makine öğrenimi sayesinde oldukça etkili derece de hızlı çalışmaktadır. Her hangi bir donma veya kasma söz konusu olmadan bütün programları çalıştırmak mümkün.

Galaxy S10 Plus Performans Özellikleri

Samsung’un yeni S10 serisi, piyasaya bağlı olarak, Qualcomm Snapdragon 855 veya Samsung’un kendine ait Exynos 9820 yonga seti ile destekleniyor. Buradaki inceleme 8nm işlemli Exynos sürümüne aittir.

İşlemci 2+2+4 konfigürasyonunda bulunmakta. 2.7 GHz hızında iki büyük Mongoose M4 çekirdeği, 2.4 GHz’de çalışan iki Cortex-A75 çekirdeği ve daha az tercih edilen uygulamalar için 1.9 GHz’de çalışan 4 Cortex-A55 çekirdeği var. Ekran desteği içinde GPU Mali-G76 MP12’dir.

M4 çekirdekleri Android dünyasındaki en yüksek performansı sunuyor, Mi 9 modelinde yer alan Snapdragon 855’teki Kryo Gold da bu seriden biri. Buna rağmen, Galaxy S10 Plus mevcut iPhone XS Max’in tek çekirdekli performansına uymuyor.

Aşağıdaki galeriden doğrudan performans test sonuçlarına göz atabilirsiniz.

Galaxy S10 Plus - Performans Testi 1 - 3

Galaxy S10 Plus Kamera Özellikleri

Samsung, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S9 Plus kadar amiral gemisi üzerinde görünen bir telefoto modülü ile ikili kamera partisine geç kalmış olabilir. Ancak trendleri hızlı bir şekilde yakaladı. Galaxy S10 ve S10 Plus’ın arkasına ayrıca eksiksiz ve çok yönlü üçlü bir kurulum için arkasına ultra geniş açılı bir modül eklediler.

Ultra geniş açılı kamera, 123 derecelik bir görüş alanını kapsar. Açıkça söylemek gerekirse, çook geniş. Lensin f/2.2 diyafram açıklığı ve sabit odağı mevcut. Otomatik odaklama yok. Karşılaştırma için, Xiaomi Mi 9 ve Huawei Mate 20 Pro‘daki ultra geniş kameraların her ikisi de otomatik netleme özelliğine sahip olsa da, ikisi de S10 Plus ile aynı değil.

Sahneye Xiaomi, 117 derecelik kapsama alanıyla çok yaklaşıyor. Bu arada, LG V40 ThinQ ve Mate 20 Pro olmayanlar sırasıyla 16 ve 17 mm sabit odaklı ultra geniş lenslere sahipler.

Arka kameralar gerçekten ilgi çekici özelliklere sahip. 123 derecelik bir görüntü sunan geniş çekimler için 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera; 12 megapiksel geniş açılı kamera; bokeh efekti yapan tonlarca yakın çekimler için 12 megapiksel telefoto kamera yer alıyor.

Kısa bir açıklama yapmak gerekirse S10 Plus’da yer alan 12MP çift kamera, Galaxy S9 Plusmodelindeki ile aynı kamera modülüdür. Ancak Galaxy S10 Plus, daha gelişmiş yapay zeka destekli kamera yazılımı avantajına sahip.

Bunlara ek olarak ön tarafta çift selfie kameramız var. Biri standart 10 megapiksel ön kamera, diğeri ise daha gerçekçi filtreler ve AR efektleri sağlayan 8 megapiksel RGB derinlik kamerası.

Kamera örneklerine aşağıda yer alan galeriden ulaşabilirsiniz.

Galaxy S10 Plus - Kamera Örnekleri 1 - 10

Genel Değerlendirme

S10 Plus, şu anda Samsung’un en büyük ve en iyi telefonu. Fiyatı serideki diğer telefonlardan daha pahalı olsa da, ekstra boy ve selfie kamerası ile gerçekten muazzam denilebilecek bir telefondur.

Daha küçük bir gövdeye yayılan daha fazla piksel, ultra geniş fotoğraflar çeken üç lensli bir kamera ve daha keskin özelliklere sahip daha büyük bir batarya ile geliyor. Telefonun özellikleri genel olarak günümüzdeki birçok amiral gemisi ile rekabet ediyor.

Kısacası telefon her şeyin en iyisini paketliyor. Fiyatı bir yana bu gibi özellikte başka bir telefon yok.