Galaxy S10 Plus Özellikleri Geekbench'te Görüntülendi!

2018 yılında Samsung, akıllı telefon pazarındaki yerini sağlama aldı. Bu yıl ise popülerliğini daha da artırmaya çalışıyor. Zaten ilk olmayı başaran ekran içi selfie kemrasıyla Galaxy A8s modeli ile birçok ses getirmeyi başarmıştı. Sonrasında Sony‘nin 48 megapiksellik sensörü ile rekabeti daha da artırdı.

Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek olan Galaxy S10 modelleri ile amiral gemisi dünyasındaki en güçlü cihazlar arasına yerleşecek. Bunlar sadece kelimeler değil. Bu çok sayıdaki sızıntının yanı sıra, bugün Samsung Galaxy S10 Plus modelinin Samsung SM-G975F model adıyla GeekBench veri tabanında tespit edilmesinden kaynaklı. Test sonuçlarında aldığı puanlar ise oldukça çekicidir.

Akıllı telefon Samsung’un kendi Exynos 9820 işlemcisiyle donatılmıştır. Ancak bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği için ayrıca Snapdragon 855 sürümü de olacak. Galaxy S10 Plus’un tek çekirdekli performans sonucu oldukça dikkat çekici ve 4.472 puana ulaştı!

Ayrıca bkz: Snapdragon 855 vs Apple A12 – AnTuTu Test Sonuçları!

Sonuç neredeyse Apple A12 bionic çipinin GeekBench puanına yakın. A12 işlemcisi 4801 iken, Huawei Kirin 980’in tek çekirdekli test sonucu yaklaşık 3400 puan. Aynı şekilde Snapdragon 855’in tek çekirdekli test sonucu ise sadece 3400 puan civarında.

Bu, tek çekirdekli çalışma noktaları açısından Exynos 9820 ile donatılmış Samsung Galaxy S10 Plus modelinin Apple’ın A12 yongasının en yakın rakibi olması gerektiği anlamına geliyor.

Ayrıca bkz: Galaxy S10 – Selfie Kamera Özellikleri Neler?

Ayrıca GeekBench verileri, cihazın 6GB RAM ile donatıldığını gösteriyor. Samsung Galaxy S10 Plus’un 6GB’lık bir bellek kapasitesiyle geleceğine dair söylentiyi doğrulanmış oldu.