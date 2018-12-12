Yaklaşan Samsung Galaxy S10 serisinin, önümüzdeki Şubat ayında Barselona’daki geleneksel Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniliyor. Birçoğunuzun bildiği gibi yeni telefon, Samsung‘un daha sonra donanım açısından önemli yükseltmeler sağlayacağı 5G teknolojisini destekleyecek. 5G sürümü de Lite, Standard ve Plus sürümlerine sahip olacak.

Bu arada yukarıda belirtilen üç 5G sürümünü barındıran telefonlar için her hangi resmi bir açıklama olmadı. Ancak yayınlanan teknik çizimler üretici Olixar tarafından imzalanmıştır. Daha öncesinde üst düzey telefonlar için teknik çizimler üreten Olixar, şimdi de Galaxy S10 Plus için oluşturulmuş teknik çizimleri yayınladı.

Kılıflar göz önüne bulundurulduğunda Samsung Galaxy S10, 5.8 inç, 6.1inç ve 6.4 inç büyüklüğünde 3 farklı sürüme sahip olacak. Bunlarda sırasıyla Lite, Standard ve Plus isimlerini taşıyacak. Hatta genel olarak Lite modelleri düşük ve gösterişsiz bir görünüme sahip olasa da Galaxy S10 Lite bile kavisli kenarlara sahip. Ayrıca sağ üst köşede ön kamerayı barındıracak bir delik bulunan Infinity-O ekranına sahip olacak.

Galaxy S10 Plus - Teknik Çizimleri 1 - 5

Ancak resimlerde iki ayrıntı dikkat çekiyor. Bunlardan ilki arka kamerada ki yatay kamera kurulumu oluyor. Tüm sensörler diğer telefonların aksine yatay bir kuruluma sahip olacak. Ancak kamera sayıları değişiklik gösterecek. Örneğin, Samsung Galaxy S10 Lite’de iki, standart S10’da üç ve Plus’ta dört adet kamera olacak. Diğeri ise üç modelin hepsi 3.5mm kulaklık girişine sahip olmalarıdır.