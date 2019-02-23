Galaxy S10 Plus ve iPhone XS Max Karşılaştırması

Samsung, en yeni ve en çok beklenen amiral gemileri Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modellerini kısa bir süre önce tanıttı. Serinin ilk iki modeli geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S9 ve S9 Plus amiral gemilerinin yükseltilmiş bir versiyonlarıdır.

Bunlara karşılık Galaxy S10E modeli ise tamamiyle iPhone XR modeline rakip olarak mağazalardaki yerini aldı. Kısacası Galaxy S10 ve S10 Plus şirketin en üst amiral gemisi, Galaxy S10e ise Apple’ın premium serisinde iPhone XR’ye eşdeğer.

Asıl karşılaştırmamız ise iPhone XS Max ve Galaxy S10 Plus üzerinde oluyor. S10 Plus kağıt üzerinde en güçlü Android telefon. Tabi ki sonuç olarak Apple’ın iPhone XS Max modeli ve onun hızlı A12 işlemcisi ile mücadele etmesi gerekiyor.

Akıllı telefonların doğrudan özelliklerinin karşılaştırması için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 Plus, 19:9 en boy oranı ve HDR10+ desteği ile daha büyük 6.4 inç ekran ile geliyor. Serinin en büyük ekranına sahip. Ayrıca Samsung, Qualcomm’un Snapdragon 855‘i ve Exynos 9820 ile Galaxy S10’a yüksek düzey perfomans ekliyor.

İşlemcilerin yanı sıra 8GB RAM ve üst seviye 12GB RAM sürümleri ile 128GB, 512GB ve 1TB gibi ile depolama seçeneklerine ev sahipliği yapıyor.

Kamera olarak Galaxy S10 Plus, arka tarafında S10 ile aynı kamerayı kullanıyor. Ancak ön tarafında çift kamera kurulumu var. Ayrıca 4.100mAh‘lık büyük bir batarya kapasitesi var. Kablosuz şarj, ekran içi parmak izi sensörü gibi özelliklerin tümünü bünyesinde barındırıyor.

Farklı bir seçenek olarak yalnızca 512GB depolama yapılandırmasına sahip 8GB RAM ile kullanılabilen özel bir seramik kaplama sürümü de mevcut olacak. Galaxy S10 Plus fiyatı ise 999,99 dolardan başlıyor.

Apple iPhone X modelinin yükseltimiş bir sürümü olan iPhone XS Max, Apple’ın A11 yonga setine göre %15 daha hızlı ve %40 daha az batarya kullanımına sahip. Ayrıca %50 daha hızlı grafik özelliği olan olan tamamen yeni 7nm işlemli A12 Bionic çipine sahip.

A12 Bionic çipinde bulunan sinir motoru saniyede 5 milyona kadar hesaplama yapabilir. Bunlara ek olarak daha yeni bir Siri Önerileri ile daha akıllı bir Siri de dahil olmak üzere diğer yapay zeka geliştirmelerinin yanı sıra, daha hızlı Face ID özellikleirne sahiptir.

Yeni iPhone, eski iPhone X’in tasarımını koruyor ancak boyut olarak daha büyük. Kullanıcıların Netflix ve Amazon Video gibi akışlı uygulamalarda HDR içeriğini sorunsuz bir şekilde deneyimleyebilecekleri anlamına gelen HDR10 ve Dolby Vision yüksek dinamik aralık seçeneklerine sahiptir.

Yeni A12 Bionic, ayrıca öncekinden 9 kat daha hızlı makine öğrenimi desteğini taşır. Optik açısından, XS Max 12 megapiksel geniş açılı ve 12 megapiksel telefoto objektif bulunuyor.

Bununla birlikte, Apple iPhone XS ve XS Max artık, Samsung’un ileri teknoloji akıllı telefonlarında olduğu gibi görüntüleri tıkladıktan sonra bile fotoğraflardaki alan derinliğini ayarlamanıza olanak sağlayacak.

Burada dikkat çekici bir nokta, iPhone XS Max 3300mAh’lık batarya ile bugüne kadar bir iPhone’da görülen en büyük bataryaya sahip olmasıdır.

Değerlendirme

Her iki amiral gemisi de farklı kullanıcılara hitap etse, birbirilerini geçtikleri birkaç temel nokta vardır. iPhone XS Max sadece 3 renk seçeneği ile gelirken, S10 Plus 6 farklı renk seçeneğine sahip.

Tabiki bataryalar arasında yüksek fark var. Samsung’un PowerShare desteği bunu ön plana kendini ön çıkarır. Muhtemelen daha uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca XS Max 208gr ağırlığında iken, daha fazla özelliğe ve pil boyutuna sahip S10 Plus 175 gramdır.

Genel olarak özellikler ve benzerlikler bu şekilde, 2019 yılının en iyi amiral gemisi telefonun hangisi karar sizin…