Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olan Samsung Galaxy S10 serisi geçen hafta duyuruldu. Yeni seri bu zamana kadar en çok hakkında sızıntı haberin olduğu akıllı telefon grubu. Sonuç bu olunca beklenti oldukça fazla.

İlk Galaxy S modeli 10 yıl önce piyasaya sürüldüğünden beri, Android dünyası oldukça önemli bir hal aldı. Günümüzde ise Huawei, Oppo ve LG‘nin en önemli noktalarından biri olan kamera konsunda yarışıyor.

Yani Galaxy S10 Plus modelinin kamerası, geçen yılın en iyi kameralarına sahip olan Mate 20 Pro‘yu yenebilir mi? Muhtemelen birçok kişinin aklındaki soru bu.

Galaxy S10 ve S10e modellerine göre daha gösterişli olan S10 Plus, üç arka ve iki ön kameradan oluşam toplamda beş kameraya sahip. Her birinin çok çeşitli çekim stilleri yelpazesine izin veren kendi yetenekleri vardır.

Galaxy S10 Plus Kamera Özellikleri

Arka kameralar gerçekten ilgi çekici özelliklere sahip. 123 derecelik bir görüntü sunan geniş çekimler için 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera; 12 megapiksel geniş açılı kamera; bokeh efekti yapan tonlarca yakın çekimler için 12 megapiksel telefoto kamera yer alıyor.

Kısa bir açıklama yapmak gerekirse Galaxy S10 Plus’da yer alan 12MP çift kamera, Galaxy S9 Plus modelindeki ile aynı kamera modülüdür. Ancak Galaxy S10 Plus, daha gelişmiş yapay zeka destekli kamera yazılımı avantajına sahip.

Bunlara ek olarak ön tarafta çift selfie kameramız var. Biri standart 10 megapiksel ön kamera, diğeri ise daha gerçekçi filtreler ve AR efektleri sağlayan 8 megapiksel RGB derinlik kamerası.

Huawei Mate 20 Pro Kamera Özellikleri

S10 Plus modeline karşılık Mate 20 Pro da aynı şekilde üçlü makera kurulumu var. Ancak bunu düz bir kamera sistemi ile karıştırmayın. Burada Leica Üçlü Kamera kurulumu bulunuyor. Bu da en güçlü akıllı telefon kameralarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Altı aydan biraz daha kısa bir süre önce piyasaya sürülmesine rağmen, hala yeni telefonlar ile rekabet edecek kadar güçlüdür. 40 megapiksel geniş açılı mercek ve 20 megapiksel ultra geniş açılı mercek, piyasanın en iyisi olmaya da devam ediyor. Diğeri ise 8 megapiksel telefoto objektif de gerçekten çarpıcı yakın çekimler yapıyor.

Bu arada da ön tarafında ise, benzer akıllı telefonlarında bulunan 24 megapiksel selfie kamerası var.

Standart Geniş Açılı Kamera (İç Mekan)

Aşağıda iki akıllı telefonun iç mekan çekimleri var. Aydınlatması oldukça iyi bir ortam söz konusu. Yer alan fotoğraflara baktığınızda, Lego dünyasının renk şemalarının farkını görebilirsiniz.

Yeşil tuğlalar ile mavi duvar arasındaki fark, Mate 20 Pro ile çekilene kıyasla Galaxy S10 Plus’da daha belirgin.

Standart Geniş Açılı Kamera (Dış Mekan)

Söz konusu dış çekim olduğunda, yine belirgin şekilde farklar mevcut. Batman çekimleri oldukça iyi. Ancak arka plan çalılarının doygunluk ve renk canlılığı farklı.

Galaxy S10 Plus ile arka plan çalıları, Mate 20 Pro’daki aşırı doygun yeşile kıyasla daha doğal ve daha canlı görünüyor.

Ultra Geniş Açılı Kamera