Son zamanlarda, yaklaşan Samsung Galaxy S10 serisiyle ilgili birçok sızıntı ve spekülasyon haberleri ortaya çıkıyor. Bugün ise S serisinin bir üyesi olan Galaxy S10 Plus modelinin bir takım teknik çizimleri internete sızdırıldı.

Şu ana kadarki spekülasyonlardan elde edilen neticeler karşısında, Samsung Galaxy S10 Plus modeli resmi olarak “Infinity-O” ekranına sahip olacak, diyebiliriz. Ekran bir delik içerisine yerleştirilen bir kameraya ev sahipliği yapacak. 6.4 inçlik QHD hiperboloid ekrana sahip olması bekleniliyor. Ön kameranın küçük bir delikte yer alması ekran oranı için oldukça önemli bir alan sahip olmasında yardımcı olmuştur. Bugün Onleaks tarafından yayınlanan görüntülere göre, Samsung Galaxy S10 Plus’ın sağ üst köşesine yerleştirilmiş bir çift kamerası var.

Arkada standart lens + geniş açılı lens + telefoto objektiften oluşan üçlü bir kamera kurulumu mevcut. Bu Samsung’un ilk üçlü kamera kurulumu olan amiral gemisi telefonu olacak. Sadece bu değil, Samsung Galaxy S10 Plus başka bir ilk olan ultrasonik ekran parmak izi okuyucu özelliğini de destekleyecek.

Galaxy S10 Plus - Yeni Teknik Çizimleri 1 - 4

Boyut olarak, Samsung Galaxy S10 Plus, 157.5×75.0×7.8 mm boyutunda ve arka kamera kalınlığı 9 mm’ye kadar çıkacak. Bir Type-C bağlantı noktası ile birlikte 3.5 mm kulaklık girişi bulunur. Ayrıca özel bir Bixby düğmesine sahiptir.