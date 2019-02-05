Galaxy S10 - Selfie Kamera Özellikleri Neler?

Önümüzdeki bir kaç hafta içersinde Samsung, yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S10‘ları piyasaya sürecek. Telefonlar merakla beklenirken, geçtiğimiz birkaç gün içerisinde, birçok sızıntı meydana geldi. Bu sızıntı haberler Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e akıllı telefonların tüm tasarımlarını, ana teknik özellikleri ve fiyatlarıyla birlikte ortaya koydu.

Bu gün ise selfie kameraları hakkında ileri sürülen bazı özellikleri bir çatı altında toplamaya çalıştık. Samsung, amiral gemisi telefonlarında otomatik odaklama özellikli selfie kameraları sunan birkaç şirketten biri.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus düşük ışık koşullarında iyi selfieler çekebilen f/1.7 diyafam açıklıklı 8 megapiksel ön kamera ile otomatik netleme özelliğine sahip. Aynı zamanda S9 ve S9 Plus selfie kamerası ile 30 fps’de 1.440p’ye kadar videolar çekebilir ve VDIS desteği ile donatılmışlardır.

Ortaya çıkan en güncel bilgiler ise, yaklaşan amiral gemisi üyelerinden Galaxy S10 ve S10 Plus’a yeni özellikler eklendi. Muhtemelen en dikkat çeken iki özellik; OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteği ve 4K video çekimidir. Bu sayede Samsung’un Galaxy S10’daki selfie kamera deneyimi önemli ölçüde geliştirebileceğini ortaya çıkıyor.

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Galaxy S10 ve S10 Plus Modellerinin Selfie Kameraları Nasıl Olacak?

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy S10’un 60 fps’de 4K video çekimi için destek sağlayacağını iddia edilmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi, Galaxy S9 ikilisi selfie kameraları elektronik görüntü sabitleme özelliğini destekliyor. Ancak S10, OIS özelliği ile geleceği söyleniyor. Yeni özelliklerin gelişmiş Galaxy S10 Plus akıllı telefonunda da bulunması bekleniyor.

Her iki telefonun da sızdıran teknik çizimleri, S10’un ekranın sağ üst köşesinde küçük bir kesik oluşturacağını, S10 Plus modelinin ise çift selfie kamerasına sahip olacağını ortaya koydu.

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Galaxy S10 ve S10 Plus kaliteli arka kamera kurulumları ile donatılmıştır. S10 modeli arkasında 10 megapiksel + 8 megapiksel çift kamera kurulumuna varken, S10 Plus modeli ön tarafında 10 megapiksel veya 8 megapiksellik kaliteli kameralar ile donatılacak.