Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S10 modelleri için geri sayım resmen başladı. Telefonların özelliklerinin neler olacağı ve bu modelin içerisinde nasıl bir sisteme yer verileceği konusunda sürekli yeni bilgiler gelmeye başlamıştı.

4 farklı modelle çıkış yapması beklenen serinin özellikleri bir yana, yavaş yavaş tanıtım tarihi konusunda da bilgiler gelmeye başladı. Bu noktada yeni akıllı telefonların üretime geçtiği konusunda bile bilgiler var. Son olarak yeni bir rapor, Galaxy S10 modeli için seri üretiminin başladığını ortaya koydu.

Galaxy S10 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung’un yeni ekran tasarımlarıyla öne çıkaracağı akıllı telefonu olacak olan Galaxy S10 modeli için üretimin erken başladığı belirtiliyor. Geçen sene Ocak ayında başlayan üretime karşılık bu sene, Aralık ayı bitmeden üretim başlamış oldu.

Bunun nedeninin de ekranlar olduğu söyleniyor. Paylaşılan rapora göre Galaxy S10 modelinin ekran kısmında kullanılacak olan Infinity – O teknolojisi nedeniyle Samsung işleri biraz daha erkene çekmiş durumda. Ekran kısmında bir sorun yaşanmaması adına ya da sorun yaşansa bile bu sorunu çözmek adına üretimin erken başladığı bilgisi var.

Ekran tasarımında değişikliklerle beraber gelecek olan Galaxy S10 akıllı telefonlarının yeni ekran teknolojisinde sunacağı farkların ne kadar öne çıkacağını göreceğiz. Şu an için üretimin başlamış olması, kesin olarak bir tasarıma ve sisteme karar verildiğini gösteriyor. Serinin içerisinde ise 4 farklı modelin yer alacağını belirtelim. Galaxy S10 yanında, Lite ve Plus modelleri de olacak.

Bu modellerin ana modelle beraber tanıtılacağını biliyoruz. Fakat 4.model 5G destekli olan ana model olacak ve muhtemelen biraz daha geç bir tarihte tanıtıma çıkacak. Ana modellerin ve Plus modellerinin tanıtımı için ise 25 Şubat tarihini beklemek gerekecek.

Merakla beklenen tanıtım 25 Şubat 2019 tarihinde yapılacak. 25 Şubat 2019 sonrasında, tanıtılan tüm modeller için detaylı bilgilere yer vereceğiz. 5G modelinin geleceği de yine 25 Şubat tanıtımıyla beraber ortaya çıkacak.