Galaxy S10 Serisine Ait Yeni Canlı Görüntüler Sızdırıldı!

Samsung‘un yaklaşan amiral gemisi hakkında her geçen gün daha fazla bilgi gün yüzüne çıkıyor. Dün erken saatlerde Galaxy S10e modelinin canlı görüntüleri paylaşılmıştı. Akıllı telefonların tanıtım tarihi, fiyatı ve özellikleri daha önceki paylaşılan haberlerde yer aldı.

Bu günün erken saatlerinde ise Galaxy S10 ailesinin diğer modellerinin de canlı görüntüleri sızdırıldı. Hatta sızdırılan yeni görüntülerden birisinde Galaxy S10 Plus modelinin Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarını şarj ederken çekilen görüntüsü bile yer alıyor.

Twitter üzerinden paylaşılan ve birçok önceki söylentiyi onaylayan Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinin dört adet canlı görüntüsü var. Bunlara ek olarak akıllı telefonlardaki üçlü kamera kurulumları dikkat çekiyor.

Twitter Üzerinden Paylaşılan Canlı Görüntüler 1 - 4

Galaxy S10 serisinin ekran içi parmak izi okuyucusunun oldukça gelişmiş olduğunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda parmak izi okuyucu Galaxy S10e modelinde güç tuşuna entegre edilmiştir.

Galaxy S10 Renk Seçenekleri

Bir alttaki galeride ise WinFuture tarafından paylaşılan renk seçeneklerinin teknik çizimleri yer alıyor. Galaxy S10 serisinin siyah, beyaz ve yeşil renkte geleceği ifade edilmektedir. Şimdilik üç renk seçeneği garanti gibidir.

Galaxy S10 Renk Seçenekleri 1 - 6

Ancak beyaz modelinde biraz daha gradyan ağırlıklı inci renginde bir tasarım söz konusu. Aşağıdaki galeride hem Galaxy S10 hem de Galaxy S10 Plus modelinin renk seçeneklerini göreceksiniz.

WinFuture ayrıca sırasıyla Seramik Siyahı ve Prizma Siyahı‘nın farkını gösteren bir görüntü de paylaştı. Bunlardan birisi mat, diğeri ise parlak.

WinFuture tarafından sonra olarak paylaşılan görüntüde, Galaxy S10 Plus modelinin arkasına yerleştirilmiş bir çift kulaklığın şarj edilmesi vardı. Bu da, akıllı telefonun Huawei Mate 20 Pro modelingeki gibi farklı cihazları şarj edebildiğinin göstergesidir.

Amiral gemisi akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere göz atabilirsiniz;