Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda yaklaşan Galaxy S serisi üç farklı modeli bünyesinde barındırıyordu. Bunlarda sırasıyla Galaxy S10 Lite, S10 ve S10 Plus isimlerine sahip SM-G970, SM-G973 ve SM-G975 model numaralarına sahipti.

Ancak bu gün ileri sürülen raporlarda sürpriz bir şekilde, yeni serinin dördüncü bir üyesi yolda gibi görünüyor. Bu günkü ortaya çıkan bilgilere göre yeni sürümün model numarası SM-G977’dir. Bu modele ait diğer sürümler ise SM-G977U ve SM-G977N olacak.

Bazı bilgiler telefonun Amerika ve Kore bünyesi altında piyasaya sürüleceğini ileri sürerken, SM-G977F model numarası ile Avrupa’da da yerini alacağını belirtmişlerdir. Yeni üyenin, diğer telefonlardan farklı olarak, 5G desteğine sahip olması muhtemeldir.

Şirketin son zamanlar üzerinde çalıştığı yeni 5G teknolojisinin kapsama alanlarının artması ile daha etkin bir kullanım sağlayacak telefon, henüz net olarak açıklanmadı. Şimdilik sadece söylentiler ve sızdırılan haberler neticesinde henüz Avrupa için değil de Amerika ve Kore pazarları için mevcut olacağı söz konusudur. Ancak durumlar resmi açıklamalar ile değişebilir.