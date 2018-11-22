Samsung, kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi serisi için harekete geçecek. Diğer modellere göre çok daha iddialı bir seri olarak geleceği iddia edilen yeni amiral gemisi serisinde en büyük sürprizlerden birisi de ekstra seçenekler olacak. Ana model, buna ek olarak gelen pro model derken Galaxy S10 Special Edition versiyonun da tanıtılacağı ortaya çıktı.

Daha önce Galaxy S10 Special Edition versiyonunun kamera sistemleri hakkında bilgi vermiştik. Kısa süre önce yapılan paylaşımlarda telefonların 6 kamera ile geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni seri akıllı telefonlar için farklı bazı detaylar paylaşıldı.

Galaxy S10 Special Edition İddialı Geliyor

Diğer 3 modelden farklı olarak Galaxy S10 Special Edition akıllı telefonlarının hatırı sayılır bir fiyat farkıyla beraber geleceğinden söz ediliyor. Bu modelin Galaxy S serisinin 10.yılına özel bir seri olacağı ve bu nedenle özellikler kısmında daha başarılı bir seri sunulacağı bilgisi var. 6 kameranın nasıl yerleştirileceği konusunda da bazı bilgiler var.

Özel versiyonda 4+2 kamera dizilimi göreceğiz. Arka kapakta tam 4 adet kamera bulunacak. Ön kısımda ise 2 kamera göreceğiz. Arka kısımda yer alan kameraların dışında arka kapağın seramik kaplı olacağını da belirtmeden geçmeyelim.

Beyond X kod aklı Galaxy S10 Special Edition akıllı telefonunun, ekran kısmında kullanılacak kameralarında 3 boyutlu yüz tarama özelliğinin de gelmesini bekliyoruz. İşlemci kısmında değişiklik yapılmasının beklenmediği akıllı telefonun 512 GB gibi oldukça iddialı bir depolama alanıyla geleceği de yine dikkat çeken iddialar arasında.

Son olarak Galaxy S10 Special Edition serisinin renk seçeneklerinden söz edelim. Bu model için sunulacak seramik yüzey nedeniyle iki farklı renk seçeneği görüleceğinden bahsediliyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk sunulacak ve değişken renkli özel bir versiyonunda gelmesi muhtemel olacak.

En çok merak edilen konulardan biri olan, aradaki fiyat farkının nasıl olacağı konusunda da tanıtımı beklemek gerekecek. Muhtemelen bu özel versiyonda ciddi bir fark söz konusu olacak.