Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri her geçen gün biraz daha netlik kazanıyor. Serinin özel versiyonları bir yana, ana modeller olarak gelecek olan Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus serileri için çok önemli detaylar ortaya çıkmış durumda. Kullanılacak olan kamera, kameranın ekrana nasıl yerleştirileceği ve benzeri birçok detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak her iki model için de yeni bir görsel yayınlandı. Yayınlanan görseller, beklentileri de bir kez daha değiştirdi.

Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus Nasıl Tasarımla Gelecek?

Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus akıllı telefonları için paylaşılan yeni görseller, merakla beklenen ön kameraları ortaya çıkarıyor. Ana model olan Galaxy S10 akıllı telefonlarında da Plus versiyonunda da çift ön kamera kullanıldığını göreceğiz. Ekrana bölümü olarak gelecek olan çift ön kameranın sadece yerleşiminde bir değişiklik olacak.

Her iki akıllı telefon modelinde yer alacak olan çift ön kameranın, sadece kendi alanı kadar yer kaplayacağı görülüyor. Kamera çerçevelerinin dışında bir çerçeve bulunmayacak. Zaten bu çerçevelerde yeni seri akıllı telefonların ekranında gölümü olacak. Kısacası çok daha geniş bir ekran alanı görmek mümkün olacak.

Yeni görsellerle beraber kesinlik kazanan özelliklerden bir diğer ise ekrandan parmak izi sensörü. Artık parmak izi sensörleri arka kısımda değil, doğrudan ön bölümde yer alacak. Arka kamera kısmında ise yine 3 arka kamera kullanılacağı konusunda bilgiler var. Bu kameraların ise 16 MP + 16 MP + 13 MP değerinde olması bekleniyor.

Unutmadan ön kısımda da 8 MP + 5 MP değerinde çift ön kamera bulunacağını da ekleyelim. Tüm bu özelliklerle beraber dikkatleri üzerine çeken yeni seri akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda da detaylarımız var. Beklenti bu modellerin 6 Şubat tarihinde tanıtılacak olması. Fakat dediğimiz gibi tanıtım tarihi henüz kesinlik kazanmadı. Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus için detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.