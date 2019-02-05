Galaxy S10 ve S10 Plus - Canlı Görüntüleri Paylaşıldı!

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S10 serisinin artık tasarımları sır değil. Ancak yine de akıllı telefonların seri üretime ne zaman geçeceğini bilmek istiyoruz. Sürekli sızıntı haberlerle gündeme gelen serinin her geçen gün bir özelliği daha gün yüzüne çıkıyor.

Aşağıda yer alan akıllı telefonları görüntüleri Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus

modellerine ait. İkisinde de kısmen eğrili kenarlar mevcut ve siyah renklerindeler. Ayrıca daha önce paylaşılan teknik çizimlere ve kısmen canlı görüntülerine daha da çok netlik kazandırıyorlar.

Asıl mesele şu ki, standart modelin çift arka kameraya sahip olduğu düşünülürken, paylaşılan resimlerde iki telefonun da arkasında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Tasarımları birbirlerine oldukça benzer.

Galaxy S10 ve S10 Plus - Canlı Görüntüleri 1 - 5

Kamera çekimleri sınırlı sayı da, ancak bilinmesi gerekenleri ve merak edilenleri biraz daha aydınlatıyor. Ayrıca diğer dikkat çeken nokta, S10 modeli biraz daha kalın duruyor. Bunun sebebi de belki de Galaxy S9 modelindeki bataryadan daha büyük bir bataryaya sahip olmasındandır.

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Akıllı telefonların en net görüntülerinin bunlar olmasına rağmen, asıl olarak Galaxy S10 5G katlanabilir akıllı telefonu ile 20 Şubatta düzenlenecek olacak Unpacked Etkinliğinde tanıtılacaklar. Telefonlar hakkında daha fazla detayı, sitemizde aratarak bulabilirsiniz.