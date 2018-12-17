Samsung Galaxy S10 serisi hakkında bir gerçek var ki, daha önce hiçbir akıllı telefon hakkında bu kadar çok sızıntı olmadığıdır. Ağustos ayında Galaxy Note 9‘un piyasaya sürülmesinin ardından, Galaxy S10 ile ilgili söylentiler Çin blog dünyasından çıkmaya başladı. Şimdi ise Samsung’un bir sonraki amiral gemisi olması beklenen ve üç ay sonrasında piyasadaki yerini alacak yeni serinin hakkında birçok bilgimiz var.

Samsung’un boyut, özellik ve tasarım açısından farklılık gösterecek olan Galaxy S10’un çeşitli sürümlerinin olduğunu biliyoruz. Hatta bunların normal, Plus ve Lite modelleri olarak piyasadaki yerlerini alacaklarını da. Galaxy S10 Plus, 6.4inçlik devasa bir ekrana sahip olurken Lite ve normal modellerinin boyutu sırasıyla 5.8inç, 6.1inç boyuta sahip olacak.

Ayrıca her üçlünün birden fazla ana kamera kurulumu olacak. Plus ve normal modelleri için üçlü kamera yer alırken, Lite versiyonu için iki adet kamera kurulumu mevcut. Samsung, biraz daha Apple’dan farklı bir ücretlendirme yoluna gidyor. 3.modeli yani Lite sürümü amiral gemisinde daha uygun bir fiyat etiketi tercih edecek.

Ancak bir LCD ekrana sahip olan iPhone XR modelinin aksine, Samsung Galaxy S10’un üç modelinde de OLED ekran yer alacak. Beklenebileceği gibi ekranlar 2K+ çözünürlük ve büyük olasılıkla gündüz okunabilirliği ile çok yüksek kalitede olacak. Yani üç Galaxy S10 modelinin hepsi için heyecanlacak bol miktarda özellik var.

Tasarım ve Boyutlar

Yukarı da yer alan bilgilerin hepsi sızıntı kaynaklardan geliyor. Gelen özelliklerin hemen hepsi internet üzerinden ve çoklu kaynakların karşılaştırılması ile bir araya getirildi. Ayrıca sızdırılan kaynakların hepsi Samsung Galaxy S10’un daha net bir resmini çizmeye katkıda bulundular.

Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus büyük ölçüde aynı tasarıma sahip olacak. Samsung’un yeni Infinity O ekranı ve arkada üç ana kamera ile hoş bir tasarıma sahip. Ama aralarındaki önemli fark, Galaxy S10 Plus modelinin ön panelinde iki kameraya ev sahipliği yapan daha büyük, oval şekilli ‘kesik’ olması.

Boyut olarak bakıldığında Samsung Galaxy S10 Plus, 6.4 inçlik bir ekrana ve 157.7 x 75 x 7.8mm boyutlarına sahip. Standart model ise 6.1 inç ekrana sahip ve 148.9 x 70.9 x 7.8mm boyutunda.

Ekran

Samsung Galaxy S10 ve S10 + modelleri Samsung’un en yeni Infinity-O ekranlarıyla süslenecek. Bunlar, bir kamera için bir açıklığa sahip ve cihazın hemen hemen tüm ön tarafını kaplayan yüksek çözünürlüklü AMOLED panellerdir. Yine de, üstte ve altta çok ince çerçeveler var. Tabiki de kaba ve dikkat çeken bir çentik yok. Ama öte yandan, ekranda sadece bir delik var…

Her iki durumda da, noktada görüntüden ödün vermeyen, gerçekten de çerçevesiz bir telefon. Bir delik var sadece. Bu da en azından daha büyük bir ekran-gövde oranı sağlamak açısından, bir çentikten vazgeçmenin en iyi kanıtıdır. Samsung’un bu çözümü, tam ekran içerik izlerken daha az rahatsız edici bir ekran sunması ile de oldukça önemli bir konuma sahiptir.

Kameralar

Sızdırılan kaynaklardan ortak bir analize göre normal Galaxy S10 bir selfie kamerası ve üç ana kamera kurulumuna sahip olacak. Galaxy S10 Plus ise çift selfie kamerasının yanında arkada üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Bildiğimiz kadarıyla, birincil kameralar her iki modelde de teknik olarak aynı olacak. Öte yandan Galaxy S10 Lite’nin önünde tek bir kamera ve arkada iki tane olması ve bundan dolayı da düşük fiyat noktasına sahip olması bekleniliyor.

Galaxy S10 Plus modeli için bir zamanlar Galaxy A9’da olduğu gibi güçlü bir dörtlü kameraya sahip olduğu ile ilgili söylentiler oldu. Ancak son raporlara göre hem S10 hem de Plus modeli aynı üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Bağlantı Noktaları ve Bağlantı Özellikleri

Önceki söylentilerin aksine, tüm Galaxy S10 modellerinin, herkesin en sevdiği 3.5 mm kulaklık jakını koruyacağı düşünülüyor. Artık kulaklık girişlerinin tarihi olacağını düşünüyorken Samsung, S10 modellerinde bir kez daha kullanmayı tercih etti.

Tabii ki Galaxy S10 serisinde Bluetooth 5.0 başlantı noktası yer alacak. Bu bilgi resmi olarak doğrulanmasada garanti olabilecek düzeyde. Ayrıca serinin dördüncü modelinin de 5G destekli olması bekleniyor.