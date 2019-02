Yaptığı sağlam tahminler ve güvenilir sızıntı haberleri ile Roland Quandt, bu gün Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modelinin Avrupa pazarında olması gereken renk seçeneklerini paylaştı. Yayılanan yeni teknik çizimler ile ortaya çıkan Galaxy S10 ikilisinin Geceyarısı Siyahı, Zümrüt Yeşili ve Prizma Beyazı sürümlerini oldu.

Her iki Galaxy 10 cihazında da Geceyarısı Siyahı sürümü için grandyan br tasarım söz konusu değil. Ancak basit bir çekiciliği var .Zümrüt Yeşili, tepesinde daha parlak ve dibe doğru daha koyu görünen bir su tarzı gradyana sahip.

Prizma Beyazı, beyaz alt tonlu mavi ve mor tonlarının karışımına sahiptir. Bu renklerin dışında, S10 ve S10 Plus modelleri Mavi renk sürümüne sahip olabilir. Ancak bunun ilerleyen zamanlarda piyasaya sürülme ihtimali var.

Galaxy S10 Plus Renk Seçenekleri 1 - 3

Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus Özellikleri

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus ön panelinde kavisli AMOLED Infinity-O panelleriyle donatılmıştır. Her iki telefonda da üst ve alt çerçeveler önemli ölçüde inceltilmiştir. Galaxy S10, ekranın sağ üst köşesine yerleştirilmiş kamera için küçük bir deliğe sahipken, Galaxy S10 Plus selfie kamerası ve ToF sensörü için daha geniş bir delikli kesime sahip.

Galaxy S10 ikilisi ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılacak. Galaxy S10 ikilisinin yanlarında Bixby düğmesi, ses kontrol tuşları, güç düğmesi, harici hoparlör, 3.5mm ses girişi ve USB-C bağlantı noktasına sahip.

Galaxy S10 Renk Seçenekleri 1 - 3

Galaxy S10 iklisi arka taraflarında, yatay olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu ile donatılmış olduklarından hemen hemen aynı tasarıma sahip. Söylentilere göre değişken diyafram açılığı olan 12 megapiksellik bir birincil sensör, 13 megapiksel telefoto lens ve 16 megapiksel geniş açılı lens bulunuyor. İki telefondaki üçlü kamera sensörlerinin yanı sıra çift tonlu LED flaş ve duyu hızı sensörü var.

Ayrıca bkz: Samsung, Galaxy S10 Serisi için Tanıtım Videosu Yayınladı!

Galaxy S10 ve S10 Plus sırasıyla QuadHD+ çözünürlük üretecek olan 6.1 inç ve 6.4 inç Infinity-O AMOLED ekranlara sahip olacak. Snapdragon 855 mobil platformuna sahip sürümleri ABD ve Çin pazarına göre olacak. Avrupa ve dünya pazarlarının geri kalanı, Galaxy S10 ikilisinin Exynos 9820 yonga seti sürümlerini alacak.

Her iki telefonun da 6GB RAM ve 128GB dahili depolama özelliğine sahip modeller ile gelmesi bekleniyor. Android 9 Pie OS her iki cihaza önceden yüklenmiş olarak gelecektir. S10 modeli 3.300mAh bataryaya sahipken, S10 Plus modeli 4.000mAh kapasiteli daha büyük bir batarya ile donatılacak.

Ayrıca bkz: Galaxy S10 ve S10 Plus Hakkında Herşey!