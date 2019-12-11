Galaxy S10e Android 10 Güncellesi Yayınlanmaya Başladı

Samsung, Android 10 güncellemelerini hızlandırmaya başladı. Marka daha önce Android 10 güncellemesi için takvim yayınlamıştı. Yayınlanan takvimde bazı sürprizler olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Paylaşımlara bakacak olursak bu konuda Note 8 ve Galaxy S8 akıllı telefonları için kötü haberler var. Bir yandan da güzel haberler geliyor. Son olarak Galaxy S10e Android 10 güncellemesi için beklenen haber geldi.

S10e Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başladı. Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus akıllı telefon modellerine de geçtiğimiz haftalarda güncellemeler sunulmuştu. Şimdi ise Galaxy S10e akıllı telefonları için Android 10 güncellemesi dağıtıma çıkmış oldu.

Galaxy S10e Android 10 ile Yenileniyor

Yeni güncellemenin boyutu konusunda da detaylar paylaşıldı. Paylaşılan detaylara göre güncellemenin boyutu 1975 MB. One UI 2 arayüzüyle beraber sunulan güncellemenin tüm One UI 2 özelliklerini kullanıma sunması da söz konusu olacak.

Android 10 özellikleri ve yeni arayüz güncellemeleriyle beraber söz konusu akıllı telefon modellerine 1 Aralık 2019 güvenlik yamaları da sunuldu. Son güvenlik yamaları da sunulduğu için boyutun biraz daha yüksek olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Güncellemenin genel arayüz menülerinde önemli değişiklikler sunmadığını da belirtelim. Sadece uygulama simgelerinin daha net ve daha optimize bir şekilde geldiğini görüyoruz. Bunun dışında işlevsellik özelliklerinin de arttığını söylemek lazım. Yeni arayüz eski sürüme göre işlevsellik konusunda daha başarılı.

Bir yandan Android 10 işletim sisteminin karanlık mod artıları gibi artılarını da güçlendirecek olan güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı da net değil. Galaxy S10e Android 10 güncellemesinin Türkiye’ye ne zaman ulaşacağı konusunda da bir bilgi yok. Fakat dağıtımın şu an için başladığını ve Samsung’un planının kısa süre içerisinde tüm cihazlara güncelleme vermek olduğunu da eklemiş olalım.