Akıllı telefonlar içerisinde Android için yeni amiral gemisi modeli görevini üsteleneceği düşünülen Galaxy S10 serisi, kısa süre sonra piyasaya sürülecek. Android akıllı telefonların yeni amiral gemisi serisinde 3 ya da 4 yeni akıllı telefon modeli görmek mümkün olacak. İşte bu seri içerisinde yer alacak olan modellerden birisi de Galaxy S10E akıllı telefonları olacak.

Serinin uygun fiyatlı akıllı telefonu olması beklenen yeni akıllı telefonların son olarak basın görselleri ortaya çıktı. Basın görselleriyle beraber tasarım konusunda da çok önemli detaylar ortaya çıkmış oldu.

Galaxy S10E Tasarımı Beklentileri Karşılayacak

Görsellere baktığımız zaman çok geniş bir ekran alanı göreceğimizi söyleyebiliriz. Çok daha geniş bir ekranla beraber gelecek olan akıllı telefon, üst kısımda köşeye konumlandırılmış olan ekran üzerinde gömülü bir kamerayla beraber gelecek. Ekrana gömülü kameranın dışında herhangi bir detayın bulunmasını beklemiyoruz.

Telefonun arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman ise çift arka kamera karşımıza çıkıyor. Galaxy S10E modelinin çift arka kamera ile gelecek olması Pro modelin 3 kameralı bir seri olacağını da doğrulamakta.

Bu detayların dışında yeni akıllı telefonların genel olarak ince bir kasaya sahip olduğunu söylemek mümkün olacak. Muhtemelen yenilenmiş olan kasa metal çerçeve ile gelecek ve ince çerçeveler sayesinde telefon beklenenden çok daha ince bir görüntüye sahip olacak.

5.8 inç ekran boyutunun sunulmasını beklediğimiz akıllı telefonun Exynos 9820 işlemcilerini ve 4 GB RAM bellek miktarlarını da unutmamak gerekiyor. Hem işlemci hem de RAM bellek miktarı kısmında amiral gemisi serilerinin uygun fiyatlı bir versiyonunun sunulduğunu söylemek mümkün olacak. Şimdilik yeni seri için detaylar bu şekilde. Kamera konusunda ve diğer detaylar konusunda tanıtımı beklemek gerekiyor. Muhtemelen fiyat kısmında da 749 Euro gibi bir aralığın sunulması bekleniyor.