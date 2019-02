Galaxy S10e Kanarya Sarısı Konsept Tasarımı Yayınlandı!

Galaxy S10 ailesi hakkında paylaşılan sızıntı haberler heyecan verici bir şekilde bugün de devam ediyor. Heyecan verici olmasındaki temel sebep serinin en güzel renk seçeneğine sahip Galaxy S10e modelinin konsept tasarımı yayınlandı, Kanarya Sarısı..

Bununla birlikte, bu renk sadece serinin en ucuz modeli olan Galaxy S10e modelinde mevcut olacak. Ancak ilerleyen zamanlarda belk diğer telefonlara da gelebilir.

Galaxy S10e, premium olan Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus kadar güçlü olacak. Şu ana kadar birkaç sızıntı ortaya çıktı, bu yıl en düşük fiyatlı yeni Galaxy S amiral gemisini satın almak isteyen alıcılar için harika bir seçenel oldu.

Telefon aynı zamanda, sol üst köşeye yakın bir delikli kameraya sahip. Ancak ekran, daha büyük modeller gibi yerleşik bir ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olmayacak. Sensör, telefonun sağ tarafındaki güç düğmesine yerleştirilecek.

EXCLUSIVE! First look at Samsung Galaxy S10e Canary Yellow colour and S10 Series dimensions!

Galaxy S10e: 5.8 inch- 142.5×70.5×8.1mm

Galaxy S10: 6.1 inch- 149.9×71.6×8.1mm

Galaxy S10+: 6.4 inch- 157.0×75.3×8.1mm

Like it? Samsung is going after the XR!https://t.co/uf2V8hAxeI pic.twitter.com/Lb1Kk6dgJI

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 8, 2019