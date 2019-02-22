Samsung, Çarşamba günü doğrudan iPhone XR ile rekabet eden ve diğer Galaxy S10 cihazlardan daha ucuz olan Galaxy S10e adlı yeni Galaxy telefonunu tanıttı.

Apple’ın en yeni iPhone serisinin giriş seviyesi seçeneği gibi, Galaxy S10e de bazı özelliklerden ödün veriyor. Ancak söz konusu fiyat olduğunu bunu göz ardı etmek gerekiyor. Hem Galaxy S10e hem de iPhone XR de fiyata sahip.

Samsung’un Galaxy S10e modeli 749,99 dolardan başlarken ve iPhone XR’ın temel modeli de 749 dolarlık fiyat etiketine sahip. İşte her iki telefonun da genel olarak artıları ve eksileri neler buna kapsamlı bir karşılaştırma ile cevap vereceğiz.

Akıllı telefonların doğrudan özelliklerinin karşılaştırması için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Galaxy S10e ve iPhone XR Ekran Karşılaştırması

Köşeden köşeye boyutları ile 6.1 inçlik ekranıyla iPhone XR, 5.8 inçlik ekranıyla Samsung Galaxy S10e modelinden biraz daha büyük bir ekrana sahip.

Fakat Samsung‘un telefonundaki ekran bir AMOLED iken, iPhone XR modelinde ise LCD ekran yer alıyor. OLED ekranlar genellikle daha iyi kontrast ve daha zengin renkler sunduğu bir gerçek.

Piksel yoğunluğu bakımından ise Samsung Galaxy S10e inç başına 522 piksel yoğunluk sunarken, iPhone XR modeli inç başına sadece 326 piksel sağlıyor. Bu da genel olarak ekranı küçük olsa bile, Galaxy S10e modelinin sunduğu ekran deneyimi daha iyi oluyor.

Galaxy S10e ve iPhone XR Kamera Karşılaştırması

Akıllı telefon kameralarının birbirlerini yanyana kullanmadan tam olarak hangisinin daha iyi olduğunu bilmek imkansız. Ancak özelliklerini göz önünde bulundurursak dikkat çekmeye değer birkaç önemli fark var.

Galaxy S10e modelinde çift kamera kurulumu yer alıyor. Bunlar 12 megapikselik geniş açılı ve 16 megapiksellik ultra geniş lenstir. iPhone XR modelinde ise sadece bir adet 12 megapikselik geniş açı lensi bulunuyor.

Fakat Apple‘ın akıllı telefonu sadece tek bir kamera lensine sahip olmasına rağmen, Portre Modu ve gelişmiş HDR gibi özellikler sunan A12 yonga setindeki sinirsel motor ağını kullanıyor. Buna karşılık Galaxy S10e sadece sahneye bağlı olarak kamera ayarlarını optimize etmek için sinirsel motor kullanıyor.

Galaxy S10e’un kamerasının iPhone’dan farklı olarak sunduğu avantajlardan birisi de zoom desteğidir. Samsung’un telefonu 8x dijital zoom sunarken, iPhone XR modeli ise 5x kadar zoom desteğine sahip.

Telefonların selfie kameralarına gelince, Galaxy S10e 10 megapiksel sensöre sahipken iPhone XR’de 7 megapiksel sensör bulunuyor.

Galaxy S10e ve iPhone XR Renk Seçenekleri

Apple, renk seçenekleri söz konusu olduğunda Samsung’dan biraz daha fazla seçenek sunuyor. Galaxy S10e dört renk seçeneğine sahip: beyaz, siyah, mavi ve pembe.

Buna karşılık iPhone XR ise altı renk seçeneğinde geliyor: sarı, beyaz, mercan, siyah ve mavi gibi. Apple ayrıca, telefonun satışlarının AIDS ile Mücadele için Küresel Fon’a katkıda bulunduğu Kırmızı Ürün girişiminin bir parçası olarak iPhone XR’nin kırmızı bir versiyonunu da sunmaktadır.

Galaxy S10e ve iPhone XR Diğer Özellikleri

Samsung Galaxy S10e, iPhone’da bulunmayan birkaç özellik daha sunuyor. Bunlar kablolu kulaklık bağlamak için 3.1 kulaklık girişi ve daha fazla depolama alanı eklemek için microSD kart yuvası.

Samsung‘un akıllı telefonunda ayrıca cihazın kilidini açmak için hem parmak izi sensörü hem de yüz tanıma sistemi bulunuyor; oysa Apple‘da yalnızca Face ID özelliği olan bir ürün var.

Hem Samsung hem de Apple kablosuz şarjı desteklerken, Galaxy S10e, telefonu diğer uyumlu cihazları şarj etmeyi mümkün kılan bir özellik olan Wireless PowerShare‘i de içerir.

Son olarak Galaxy S10e ve iPhone XR de benzer şekilde fiyatlandırılıyor. Ancak Samsung’un temel modeli çok daha fazla depolama alanı sunuyor. Giriş seviyesi olan standart model 128 GB depolama alanı ile birlikte gelirken, en ucuz iPhone XR 64 GB depolama alanı sunuyor.