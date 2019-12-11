Galaxy S11, Galaxy Fold 2-3 Tanıtım Günü Sızdırıldı!

Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 18 Şubat 2020’de San Francisco’da düzenlenen bir konferansta sunulacak… Sızıntıya göre, Samsung, yeni nesil amiral gemilerine adanmış konferansta peçeyi bir sonraki katlanabilir telefonuna kaldırmaya karar verdi. Güney Koreli üretici zaten bu yıl ortak bir sunum yapmayı seçmişti.

“Samsung Electronics, 18 Şubat 2020’de ABD’deki San Francisco’daki Galaxy S11 serisini ve katlanabilir telefonları piyasaya sürüyor.” Dedi. Yine de, resmi bir duyuru beklerken cımbızlarla bu bilgileri almaya davet ediyoruz.

Şirket 20 Şubat’ta Galaxy S10, S10 +, S10e ve Galaxy Fold‘u tanışmıştı Üretici 2018’de, 25 Şubat’ta Galaxy S9 ve S9 Plus için de perdeyi kaldırmıştı.

Bu söylenti ile ilk kez karşılaşmıyoruz. Birkaç hafta önce, Güney Koreli bir medya olan Kore Herald, Galaxy S11‘in aynı zamanda Galaxy Fold 2 ile aynı anda tanıtılacağına da bildirmişti. Daha sonra Samsung’un Güney Kore’deki Galaxy S11 serisinde Snapdragon 865 işlemciyi kullanmaya karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Kore Herald’dan gelen bilgilere göre. Samsung, 2020 Ağustos’unda bir üçüncü Galaxy Fold‘u piyasaya sürmeyi planlıyor. Henüz net bilgiler bulunmadığından kesin bir şey söylemek pek mümkün gözükmüyor… Bekleyelim ve görelim.