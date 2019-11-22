Galaxy S11 Görüntüleri Detaylarıyla Ortaya Çıktı

Galaxy S11 tasarımı için iddialar ardı ardına paylaşılmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefonların tasarımının nasıl olacağına ilişkin son olarak bazı raporlar yayınlanmıştı. Samsung’a yakın kaynaklardan gelen yeni görsellerin hemen sonrasında, ortaya çıkan tasarımı doğrulayan render görüntüleri de yayınlandı.

Galaxy S11 render görüntülerinin yayınlanmasının ardından merak edilen tasarım da ortaya çıkmış oldu. Bu noktada markanın yeni seri akıllı telefonlarında yenilenmiş bir tasarımın geleceği görülüyor. Özellikle arka kapak kısmında önemli değişikliklerin vurgulanacağı görülüyor.

Galaxy S11 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon için paylaşılan görsellerde arka kısımda köşeye konumlandırılmış olan kamera alanının olacağı görülüyor. Apple’ın iPhone 11 ve Google Pixel 4 modellerinde olduğu gibi kare şeklinde bir kamera alanının yerine, dikdörtgen şeklinde bir kamera alanı kullanılacak. Bu alanın aşağı doğru uzayacak ve 4 ana kamera ile bir de ToF sensörü göreceğiz. Yani arkada 5 kamera bulunacak.

Ana kameralar kısmında üst üste 3 kameranın sıralandığını göreceğiz. Hemen yan kısımda ise diğer kameralar ve flaş ışığının yer aldığını göreceğiz. Ön kısma baktığımız zaman ise Galaxy Note 10 akıllı telefonlarında yer verilen tasarımın sunulması söz konusu olacak.

Kavisli ekran kenarlarının bulunacağı akıllı telefonun ekranının tam orta noktasında bir kamera deliğinin bulunduğunu da belirtelim. Ekrana gömülü olarak gelecek olan tek kamera dışında çerçevesiz bir tasarım gelecek.

Arka kameraların teknik özelliklerine bakıldığı zaman ise 108 MP iddiası karşımıza çıkıyor. Daha önce Xiaomi Mi Note 10 akıllı telefonlarında yer verilen 108 MP ana sensörün bu modelde de karşımıza çıkması söz konusu olacak. 5x optik yakınlaştırma desteği ve ToF sensörleriyle beraber iddialı bir kamera diziliminin sunulması beklenmekte.

Kameralar konusunda fark yaratacağı ve Deep Fusion teknolojisine de rakip bir yazılımla beraber gelecek olan Galaxy S11 için ekran özellikleri konusunda da bilgiler var. Buna göre Galaxy S11 ekran özellikleri kısmında 120 Hz yenileme hızı sunacak. 6.9 inç ya da 6.7 inç ekran boyutu ile Galaxy S11 modelinin yine AMOLED panel sunması beklenmekte.