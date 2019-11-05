Galaxy S11 Kamera Sistemi için Bir İddia Daha Geldi

Amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasında kamera yarışı ortaya çıktı. Markalar akıllı telefonlarının sistem özelliklerinden çok kameralarını yarıştırıyor. Bu alanda en iddialı olan markalar ise Samsung, Apple ve Huawei olarak öne çıkıyor. Huawei ve Apple ataklarından sonra ise bu kez sıra Samsung cephesinde. Beklenen atağı yapacak olan akıllı telefonlar ise Galaxy S11 akıllı telefonları olacak.

Galaxy S11 akıllı telefonlarının kameralarıyla ilgili ardı ardına sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda 100 MP üzerinde bir kamera kullanılacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonların kameraları için yeni detaylar ortaya çıktı.

Galaxy S11 Kameraları Çok İddialı Olacak

İlk olarak yeni akıllı telefonların kamera sayısından söz etmek gerekiyor. Markanın sayı konusunda bir değişiklik sunması ise beklenen durum değil. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde kamera kısmında 3 arka kameranın kullanıldığını göreceğiz.

Yan yana sıralanmış bir şekilde gelmesi beklenen kameraların Hubble sistemi olarak isimlendirileceği de yine gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu isimlendirmenin ana nedeni ise Hubble Uzay teleskobuna vurgu yapmak.

Teknik kısma baktığımız zaman ise yeni akıllı telefonların 108 MP değerinde bir ana kamera sunacağını görüyoruz. Xiaomi CC9 Pro modelinde yer alan kameralarda olduğu gibi 108 MP değerinde bir kameraya yer verilecek.

Bunun dışında 5x optik zoom sunacak olan özel bir periskop kamerasının sunulduğunu görmek mümkün olacak. 5x optik zoom sunulması markanın Huawei ile aradaki farkı kapatması anlamına geliyor. Tabii ki tek artı bu olmayacak.

Bunun yanında hibrit ve dijital yaklaştırma özelliklerinin sunulduğunu da görmek mümkün olacak. Sadece donanım olarak değil, bunun yanında yazılım olarak da iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

Telefonların yazılım kısmında Apple’ın Deep Fusion teknolojisine rakip olarak gelecek yeni bir yazılım sunulması beklenmekte. Yeni seri akıllı telefonlar için tüm bu iddiaların gerçek olması, akıllı telefon yarışında Galaxy S11 modelinin kamerasıyla öne geçmesini sağlayacak.