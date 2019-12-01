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Galaxy S11 Tasarım Sızıntıları!

Galaxy S11'e dair yeni sızıntılar.....

Zeynep Gökçen

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Galaxy S11

Şimdiye kadar, Galaxy S11‘in özelliklerinin birkaç sızıntıda verilen bilgilerden arkasında neyin yer alacağına dair güçlü tahminler var. En azından çok geniş kameralarının ekleneceği 108MP ana kamera ve 48MP fotoğraf kamerasından söz edebiliriz. En az 8GB RAM / 256GB depolama ile S11 plus ‘da 6.9 “ekran boyutu, 120Hz yenileme hızının geliştirildiği söylentiler arasında.

Peki Samsung, bu büyük ekrana S10 + veya Not 10 + sürümlerinden çok daha büyük olmayan bir gövdeye nasıl sığacak? Ultra ince çerçeveler, S11 için iddia edilen ilk sızıntılardan en azından ekran koruyucusuna baktığımızda böyle gibi görünmekte. S11’in ön taraftan nasıl görüneceğini belirten somut bir ekran kapağına sahip olmak, Samsung için “tock” tasarım yılının daha somut bir kanıtı.

Bilinmeyen en büyük özelliklerden biri de, Samsung’un S11 için kabul edeceği tasarım konsepti idi. 2020, bu yıl S10 ailesiyle birlikte yepyeni bir Infinity-O sergilenen delik tasarımı tanıttığı için Samsung adına başarılı bir yıl olacakmış gibi görünüyor.

Öte yandan, Samsung zaten tüm ekran güzelliği ilkesi ile tasarım bölümünde iPhone’un önünde olduğu düşünülmekte, bu nedenle yenilenmiş 2020 iPhone’ların yanında yenilenmiş bir Samsung varyasyonu yayınlayıp ve hoş ve modern görüntüsünü koruyabilir. Bu yüzden, Not 10/10 + ‘nın Premium Delik Ekranı, hem modern görünüme sahip hem de Samsung’un kamera ve pil ömründeki büyük yükseltmelere odaklanamayacağı düşünülüyor. Bekleyip görelim…

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