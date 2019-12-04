Galaxy S11’in Parmak İzi Sensörü Şaşırtabilir!

Samsung‘un yaklaşan Galaxy S11‘i, Galaxy’nin öncü akıllı telefonlar serisindeki en yeni cihaz olacak. Önceki cihazlardan önemli ölçüde daha büyük olması gereken bir ekran parmak izi tarayıcı ile gelmesi bekleniyordu. Ancak, Qualcomm bir kerede iki parmak izi taramasını destekleyebilecek yeni 3D Sonic Max parmak izi sensörünü açıklayana kadar bu raporlar onaylanmadı.

Qualcomm’un en yeni sensörü, Samsung Galaxy S10 ve Galaxy Note 10‘da kullanılan sensöre çok önemli gelişmeler getiriyor. Diğer bir deyişle, Galaxy S11 parmak izi okuyucusu, önceki parmak izi girişlerinden daha doğru olacak. Yeni 3D Sonic Max, kullanıcıların daha fazla güvenlik için aynı anda iki parmak izi taramasını sağlayacak.

Sensörün yeteneklerinde gözle görülür artış, 17 kat daha büyük tanıma alanı mevcut. Bu iyileştirme, önceki Qualcomm ultrasonik parmak izi sensörü üretimine kıyasla günlük kullanımda tek bir parmak izinin ile daha hızlı tanınmasına olanak sağlayacak.

Ne Qualcomm ne de Samsung, Galaxy S11‘in yeni sensöre sahip olup olmadığını onayladı. Bununla birlikte, Güney Koreli teknoloji devi, güvenlikle ilgili bazı ciddi sorunlara neden olan sonik algılayıcı üzerinde yapılan büyük iyileştirmeleri de yeni cihazlara dahil edebilir.