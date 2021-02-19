Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S20 FE için Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesi yayımlamıştı. Ancak bazı teknik sorunlar nedeniyle bu güncellemeyi geri çekme kararı almıştı. Bugün ise şirket bu güncellemeyi tekrardan Galaxy S20 FE için sunmaya başladı.

G781BXXU2CUB5 yazılım numarasıyla gelen güncelleme, 1.7 GB boyutunda. Güncelleme şuan da Avrupa ve Ortadoğu bölgelerindeki cihazlar için gönderilmeye başladı. Cihazınızın güncelleme sekmesini sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Wi-Fi ve OTA üzerinden yüklenebilen güncelleme, önceki sürüm ile aynı şekilde geliyor. Yani cihaz çeşitli iyileştirmeler ve yeni One UI 3.1 arayüzüne sahip oluyor. Şirket bu güncellemeyi şuan için sadece 5G versiyonlu Galaxy S20 FE‘ler için sunuyor. İlerleyen günlerde 4G versiyonlarına da gelecektir. Samsung, değiştirdiği bu güncelleme politikası ile birlikte kullanıcılardan olumlu tepkiler almaya başladı.