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Galaxy S20 İçin Ocak 2021 Güncellemesi Yayımlandı!

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Samsung, yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken aynı zamanda geçen sene çıkardığı Galaxy S20 modelini de unutmadı. 1 Ocak 2021 tarihli yeni bir güvenlik güncellemesini ABD kullanıcıları için sunmaya başladı. Sadece Snapdragon’lu modellerine yayımlanan bu güncelleme G98xU1UES1CTL5 sürüm numarasını taşıyor. Yeni güvenlik güncellemesi aynı zamanda Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modellerine de gelmiş durumda.

Yeni Ocak 2021 güvenlik güncellemesinin ilerleyen günlerde ise diğer ülkelerde yer alan Galaxy S20 cihazlarına geleceği belirtiliyor. Şuan için güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar telefonunun Ayarlar> Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemelerini yapabilirler. Güncellemeyi yapmadan önce cihazınızda ki verileri yedeklemeyi unutmayın. Ayırca şirketin bu yeni güncellemeyi diğer 2020 ve 2019 model amiral gemisi cihazlarına da sunması bekleniyor.

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