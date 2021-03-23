Galaxy S21, S20’ye Göre Daha Hızlı Satılıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Şirket cihazlarını piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Bugün ise şirketin yeni serisinin geçen yıl ki Galaxy S20 göre üç kat daha fazla satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bilindiği üzere Samsung, geçen yıl Galaxy S20 serisini 1.000 dolar fiyat etiketiyle satış çıkarında kullanıcılardan oldukça fazla olumsuz tepki almıştı. Bu nedenle şirket Galaxy S20‘de yüksek satış rakamlarına pek ulaşamamıştı. Bu yıl ise firma, geçen yıl yaptığı fiyat hatasını yapmayarak yeni Galaxy S21 serisini daha uygun bir taban fiyatıyla satışa çıkardı bu da yeni serinin hızlı ve çok satılmasına olanak sağladı.

SamMobile‘ın açıkladığı raporlara göre, Galaxy S21, bir önceki nesile göre üç kat daha hızlı ve çok sattı. S21‘in her muadili geçen yıl ki S20‘den 200 dolar daha ucuz fiyat ile satılıyor. Galaxy S21 800 dolardan başlıyor, en pahalı versiyon ise 1.200 dolar fiyat etiketine sahip.

Samsung, en üst versiyon Galaxy S21 modelleri için üretimini arttırmış durumda. S21 Ultra, toplam satışlarının yaklaşık %40 oluşturuyor. S21, S21 + ve S21 Ultra Snapdragon 888 yonga setine sahip olmanın yanı sıra diğer birçok üst düzey donanım özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında yüksek pil kapasitesi, geliştirilmiş kamera gibi daha birçok özellik yer alıyor.