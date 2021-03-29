Galaxy S21 Serisi Nisan Güncellemesini Alıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Sürüldüğü günden itibaren dünyanın en iyi kamerasına sahip cihazları olarak nitelendirilen Galaxy S21 serisi, bugün kamera performansıyla ilgili yeni bir güncelleme daha aldı. Şirket yeni güncellemeleriyle birlikte yeni serisinin kamera performansını gün geçtikçe daha fazla iyileştirmeye devam ediyor.

1 GB boyutunda büyük bir güncelleme ile karşılaşan Galaxy S21 kullanıcıları bu güncelleme ile birlikte daha iyi bir kamera deneyimine sahip oluyor. Şuanda sadece Hindistan pazarında sunulan güncelleme ilerleyen günlerde daha fazla pazara yayılacaktır.

Sizde cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var ve ayrıca güncellemenin boyutunun büyüklüğünden dolayı Wi-Fi ile indirmenizde daha yararlı olacaktır.





G99xxXXU2AUC8 sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde aynı zamanda Nisan 2021 güvenlik yamasını da bulunduruyor. Ayrıca güncelleme ile birlikte cihaz içerisinde performans artışı ve diğer optimizasyon sorunları da giderilmiş oluyor.

Bilindiği üzere Samsung, yeni serisinde Portre modunu telefoto veya ultra geniş kamerada kullanımını kısıtlamıştı ama bugün gönderilen güncelleme ile birlikte bu durum ortadan kalkmış durumda.

Bu sayede kullanıcılar Portre modunda çekim yapmak için normal kamerayı da kullanabilecekler. Güncellemenin önümüzdeki günlerde ülkemize de gelmesi bekleniyor.