Ana Sayfa Akıllı Telefon Galaxy S21 Serisi Nisan Güncellemesini Alıyor!

Galaxy S21 Serisi Nisan Güncellemesini Alıyor!

Samsung'un üst düzey amiral gemisi Galaxy S21 serisi cihazları yeni bir güncelleme daha almaya başladı. İşte güncellemenin detayları..

Yunus Emre Çakır

-

0
Galaxy S21 Serisi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Sürüldüğü günden itibaren dünyanın en iyi kamerasına sahip cihazları olarak nitelendirilen Galaxy S21 serisi, bugün kamera performansıyla ilgili yeni bir güncelleme daha aldı. Şirket yeni güncellemeleriyle birlikte yeni serisinin kamera performansını gün geçtikçe daha fazla iyileştirmeye devam ediyor.

1 GB boyutunda büyük bir güncelleme ile karşılaşan Galaxy S21 kullanıcıları bu güncelleme ile birlikte daha iyi bir kamera deneyimine sahip oluyor. Şuanda sadece Hindistan pazarında sunulan güncelleme ilerleyen günlerde daha fazla pazara yayılacaktır.

Sizde cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var ve ayrıca güncellemenin boyutunun büyüklüğünden dolayı Wi-Fi ile indirmenizde daha yararlı olacaktır.

G99xxXXU2AUC8 sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde aynı zamanda Nisan 2021 güvenlik yamasını da bulunduruyor. Ayrıca güncelleme ile birlikte cihaz içerisinde performans artışı ve diğer optimizasyon sorunları da giderilmiş oluyor.

Bilindiği üzere Samsung, yeni serisinde Portre modunu telefoto veya ultra geniş kamerada kullanımını kısıtlamıştı ama bugün gönderilen güncelleme ile birlikte bu durum ortadan kalkmış durumda.

Bu sayede kullanıcılar Portre modunda çekim yapmak için normal kamerayı da kullanabilecekler. Güncellemenin önümüzdeki günlerde ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin ikinci nesil Ultra amiral gemisi bugün satışa sunuldu ve tıpkı 2020'de olduğu gibi, yeni model hayal kırıklığına uğratmıyor. Telefon, yeni teknolojiyi rafine bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Lite 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugünkü etkinliğinde Xiaomi Mi 11 Lite'ın 4G modelini küresel pazarda satışa sundu. Çinli teknoloji şirketi, aynı etkinlikte Xiaomi Mi 11 Ultra ve Pro'yu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Tri-Band Mi AX9000 Gaming Wi-Fi Router Piyasada Yerini Aldı!

Xiaomi, bugünki etkinliğinde çeşitli yeni ürünleri duyurdu. Bu çevrimiçi konferansta şirket, WiFi 6 standartlarına sahip yeni Mi AX9000 Gaming Wi-Fi Router'ı resmi olarak tanıttı.Mi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

iQOO Z3 Pro, Snapdragon 870G İle Geliyor!

Vivo'nun alt markası olarak akıllı telefon pazarında yer alan iQOO, şu sıralar yeni Z3 serisi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin yeni Z3...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Serisi Nisan Güncellemesini Almaya Başladı!

Kore'li dev Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisi için yeni Nisan 2021 güncellemesini sunmuştu. Güncelleme ile birlikte Galaxy S21 serisini kamera performansı iyileştirilmiş, Nisan...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014