Galaxy S21 Serisi Temel Özellikleri Belli Oldu

Samsung’un bir sonraki Galaxy S serisi için beklenen 14 Ocak lansman tarihi yaklaşırken, sızıntılar bize gelecek cihazların daha ayrıntılı bir resmini vermeye başlıyor. En son geliştirme AndroidPolice‘den geliyor ve üç modeli onaylıyor – S21, S21 + ve S21 Ultra.

Galaxy S20 Serisi – Ekran

Hem S21 hem de S21 + ve S21 Ultra modelleri 120 Hz yenileme hızına sahip FHD + ekranlara sahip olacak. Daha küçük modeller için ekran köşegenleri geçen yıla göre değişmeden kalıyor. Galaxy S21 için 6,2 inç ve Galaxy S21 Plus için 6,7 inç, Galaxy S21 Ultra, önceki modele kıyasla 6,9 inç yerine 6,8 inç olarak geliyor. Yeni sızıntı, Ultra’yı da doğruluyor. Daha yüksek çözünürlüklü 1440p LTPO ekrana sahip olacak.

Ek olarak, yeni sızıntı, Ultra’nın Samsung‘un S Pen kalemini destekleyeceğini, ancak cihazın kendisiyle birlikte verilmeyeceğini ve Note serisindeki gibi saklamak için bir alanı olmayacağını doğruladı. Samsung, S Pen kılıfıyla birlikte gelen ayrı kılıfları satacak.

Galaxy S21 Serisi – Tasarım

S21 serisinin tasarımı, yan çerçevenin sol üst köşesinden uzanan kamera kesikiyle daha önce paylaşılan görüntülere sadık kalacak. Ayrıca kamera kesimi ve gövdenin geri kalanı için farklı renk engelleme kombinasyonlarından da bahsediliyor. Galaxy S21 Ultra cam arka tarasaımı ile gelecek. S21 ise plastik bir arka yüze sahip olacak. S21 + arka malzemesi hala onaylanmadı fakat cam tasarımla gelmesi bekleniyor.

Galaxy S20 Serisi – Donanım

Her üç cihaz da bölgeye bağlı olarak Snapdragon 875 veya Samsung’un kendi Exynos 2100 yonga setinden güç alacak. (Ülkemizde Exynos 2100 chipsetleri ile satılacak). Ultra serisinin RAM ve hafıza seçenekleri 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM olarak paylaşıldı.

Galaxy S21 Serisi – Kameralar

S21 ve S21 + üzerindeki kameralar, 12 MP ultra geniş kamera ve 64 MP telefoto modüllerinin yanı sıra 12 MP ana lensler öncekilerden büyük ölçüde değişmeden kalacaktır. S21 Ultra, Samsung’un % 12 daha iyi ışık hassasiyeti vaat eden yeni 108MP HM3 sensörüyle birlikte gelecek.

Samsung’un, sırasıyla 3X ve 10X optik zoom ve S20 Ultra’ya kıyasla % 130 daha büyük pikseller sunduğu söylenen iki 10MP telefoto modülü ekleyeceği bildirildi. S21 Ultra’daki dördüncü modülün 12MP ultra geniş lens olduğu söyleniyor.

S21 (4.000 mAh) ve S21 Ultra’daki (5.000 mAh) pil kapasiteleri, S20 modellerine kıyasla değişmeden kalırken, S21 +, S20 + ‘daki 4.500 mAh pil biraz arttırılıp 4.800 mAh’e çıkartılmış.

Yazılım tarafında, Android 11‘e dayalı One UI 3.1‘i göreceğiz.

Galaxy S21 Serisi Renk Seçenekleri

S21, Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom White ve Phantom Pink renklerinde satışa sunulacak. S21 +, Phantom Silver, Phantom Black ve Phantom Violet boya işlerine sahipken, S21 Ultra yalnızca Phantom Silver ve Phantom Black olarak gelecek. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik hala belirtilmemiştir.