Galaxy S21 Serisi Yeni Bir Güncelleme Daha Alıyor!

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz ay içerisinde yeni Galaxy S21 amiral gemisi serisi cihazlarını resmi olarak tanıtmıştı. Şirket tanıtımdan kısa süre sonra yeni serisini piyasaya sürdü ve kullanıcılardan olumlu tepkiler aldı. Bunun dışında şirket bu yeni serisine çıktığı günden bugüne kadar birkaç yazılım güncellemesi göndermişti. Bugün ise serinin yeni bir güncelleme daha aldığı ortaya çıktı.

G99xBXXU1AUB6 sürüm numarasıyla sunulan güncelleme şuan için İngiltere, Almanya, İsviçre gibi ülkerde ki kullanıcılara gönderilmiş durumda. Ülkemize ise ne zaman sunulacağı şuan için resmi olarak bilinmiyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Galaxy S21 serisi yeni iyileştirmelere de kavuşuyor. Kullanıcılar daha önceki güncellemede Galaxy S21 ve S21 Plus için pil ömrünü kısalttığı konusunda geri dönüşlerde bulunmuştu. Aynı zamanda kamera ve genel cihaz performansı da şikayetler arasında yer alıyordu.

Bunun üzerine Samsung, bugün yayımladığı bu güncelleme ile birlikte bu sorunları ortadan kaldırmış durumda. Şuan için ülkemizde sunulmayan güncellemeyi telefonunuzun güncelleme sekmesinden sık sık kontrol etmenizde fayda var. Çünkü Samsung, bu güncellemeyi kısa süre içerisinde küresel olarak yaymayı planlıyor.