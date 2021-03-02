Galaxy S21 Ultra Kamera Performansında Sınıfta Kaldı!

Samsung, bu yıl yeni üst düzey akıllı telefon serisi olan Galaxy S21 ailesini tanıttı ve kısa süre içerisinde de dünya pazarında satışa çıkardı. Ailenin içerisinde Galaxy S21 Ultra olarak karşımıza çıkan en üst donanım özelliklerine sahip olan cihazın bugün kamera performansıyla ilgili puanlama detayları ortaya çıktı.

Bilindiği üzere yeni S21 Ultra kullanıcılara daha hızlı ve geliştirilmiş bir kamera deneyimi sunuyor. Ancak analistler tarafından yapılan 3x ve 10x optik yakınlaştırma kıyaslamasında S21 Ultra, bir önceki nesil S20 Ultra‘dan daha düşük DxOMark puanı aldı.

Kıyaslamadan S21 Ultra 121 puan, S20 Ultra ise 126 puan almış durumda. S21 Ultra, fotoğrafta 128, video da 98 ve yakınlaştırmada genel olarak 76 puana ulaşmayı başardı. S20 Ultra ise, fotoğrafta 128, video da 106 ve yakınlaştırmada 88 puan alarak selefini geçmiş durumda.

Sonuçlara baktığımızda yeni Galaxy S21 Ultra, bir önceki nesile göre daha düşük kamera performansı sunuyor. Cihaz, geliştirilmiş odaklama, iyileştirilmiş düşük ışık özelliği ve daha yüksek yakınlaştırma seçeneği sunmasına rağmen istediği skorları elde edemedi.

Video olarak ise S21 Ultra, Pixel 4A ile hemen hemen aynı skorları almış durumda. Bu nedenle cihazın video sabitleme sorunu bulunduğu ortaya çıkmış oldu. Genel olarak yeni S21 Ultra, geçen yıl piyasaya sürülen amiral gemisi cihazların gerisinde kaldı.

Aynı zamanda diğer şirketlerin cihazlarıyla da kıyaslandığında yine düşük bir puan ile karşımıza çıkıyor. Huawei Mate 40 Pro + (139), Huawei Mate 40 Pro (136), Xiaomi Mi 10 Ultra (133), Huawei P40 Pro (132), Vivo X50 Pro + (131), iPhone 12 dahil olmak üzere diğer 16 akıllı telefondan daha düşük puan aldı. Pro Max (130), iPhone 12 Pro (128), Xiaomi Mi 10 Pro (128), OPPO Find X2 Pro (126), Galaxy S20 Ultra (126), Honor 30 Pro + (125), iPhone 11 Pro Max (124) Huawei Mate 30 Pro (123), iPhone 12 Mini (122), iPhone 12 (122) ve Honor V30 Pro (122).