Samsung’un 1-2 gün önce 125 ülkede satışa sunduğu amiral gemisi Galaxy S5 ‘e ilk güncelleme geldi. Telefonlarını kullanmak için paketi açanlar ilk günceleme ile karşılaşacak.

Öncelikle bazı avrupa ülkelerinde yayınlanan güncelleme kısa süre sonra tüm ülkeler için geçerli olacak. Bu güncellemenin amacı Galaxy S5’in tanıtımından sonra çıkan ufak tefek düzeltmeler ve cihazın stabilitesini arttırıyor. Bu güncellemeyi kararlılık olarak adlandırmışlar ve güncelleme görsel bir değişikliği içermiyor.

Bu ilk güncelleme henüz telefonlar satışa çıkmışken gelmesi kafaları karıştırsa da, yakında tekrar bir güncelleme ile karşılaşabiliriz. Akıllı telefonlar genellikle kullanıcılara test amaçlı verilir ve bu testler sonrasında bazı güncellemeler ile çıkan hatalar ve iyileştirilmeler yapılır. Bu nedenle önümüzdeki bir kaç hafta içinde yeni bir güncelleme söz konusu olabilir.