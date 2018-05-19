Akıllı telefon dünyasının en çok ilgi gören modellerinden biri olan Galaxy S7 akıllı telefonları, Note 7 akıllı telefonlarında yaşanan sorunlar sırasında Samsung’un taşıyıcı modeli olmayı başarmıştı. Amiral gemisi serileri içerisinde yeni döneme geçiş basamağı olarak değerlendirilen Galaxy S7 modelinin güncellemelerinin ise uzun süre devam edeceği belirtilmişti. Note 7 olayından sonra kullanıcıların bu seriyi tercih etmesi için güncelleme sözleri verilmiş ve Oreo güncellemesinin de akıllı telefonlara dahil edileceğinin bilgisi verilmişti. Bu noktada kısa süre önce Galaxy S7 Oreo güncellemesinin yayınlandığını gördük.

Fakat güncellemenin hemen ardından yaşanan sorunlar nedeniyle güncellemenin iptal edildiğini de gördük. Kısa süre önce bu konuda sitemizden bilgilendirme yapmıştık. Şimdi ise sevindirici bazı gelişmeler yaşanmaya başladı. Yaşanan hatalar nedeniyle durdurulan güncelleme, dün itibariyle yeniden dağıtılmaya başlandı.

Galaxy S7 Oreo Güncellemesi Yeniden Başladı

Galaxy S7 Oreo güncellemesinin tekrar yayına başladığı, resmi kanallar tarafından açıklandı. Güncellemenin yeniden dağıtıma başlamasının ardından konu hakkında önemli açıklamalarda geldi. Özellikle ülkemizde güncellemenin ne zaman yayına gireceği konusunda bazı bilgiler elde etmiş olduk. Buna göre yeni güncellemenin 8 Haziran tarihinde ülkemiz için yayına girmesini bekliyoruz.

Güncellemenin yayınlanmaya tekrar başlamasını sağlayan kısım ise hatanın düzeltilmesi oldu. Şimdilik hatanın neden kaynaklandığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Sadece yaşanan sorunun tam olarak giderildiğini söylemek mümkün oluyor. Bunun dışında Galaxy S7 Oreo güncellemesinin kaldığı yerden devam ettiğini ekleyelim.

Galaxy S7 Oreo modeliyle beraber özelliklerin neler olduğu konusunda ise daha önce bilgiler paylaşmıştık. Yeni arayüze geçilmesi, tüm Oreo özelliklerinin akıllı telefona eklenmesi gibi artı özelliklerle beraber, bir sorun olmazsa Galaxy S7 Oreo güncellemesini ülkemizde de görmek mümkün olacak. Bunun için 8 Haziran tarihinin hedef olarak gösterildiğini ekleyelim.