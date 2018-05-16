Oreo güncellemeleri ardı ardına yayınlanmaya başladı. Birçok marka tarafından yayınlanan Oreo güncellemelerinin son nesil amiral gemileri ve bir önce ki nesil amiral gemisi modelleri için geldiğini de görmekteyiz. Yeni güncellemeleri yayınlanan markalar arasında gösterilen Samsung içinde yeni güncellemeler hızlandırılmaya çalışılıyor. Son olarak Galaxy S7 serisi için güncellemenin çalışmaları başlamıştı.

Geçtiğimiz ayda güncelleme resmi olarak yayınlanmaya başlamıştı. Yeni güncellemenin yayınlanmaya başlamasının ardından bölge bölge güncellemenin verilmeye başladığını gördük. Fakat bugün beklenmedik bir haber geldi. Galaxy S7 Oreo güncellemesi için durdurma kararı açıklandı. Hemen detaylara ve neden açıklamasına geçelim.

Galaxy S7 Oreo Güncellemesi Neden Durduruldu?

Samsung yeni güncellemesini durdurduğunu resmi olarak açıkladı. Durdurmanın nedeni olarak ise hatalar gösterildi. Galaxy S7 Oreo güncellemesinde yaşanan sorunlar ve güncelleme sonrasında servislerde önemli sorunların yaşanmasının ardından güncellemenin durdurulma kararı ile gündeme geldiğini görüyoruz.

Yani neden yaşanan hatalar olarak gösterildi. Bu hatalar arasında ise çok önemli sorunlar geliyor. Güncelleme sonrasında cihazın kilitlenmesi, yeniden başlatması gibi sorunlar nedeniyle durdurma kararının alınmış olduğunu ekleyelim.

Ayrıca güncelleme şu an için her iki model içinde durdurulmuş durumda. Yani hem Galaxy S7 modeli hem de Edge modeli için Oreo dağıtımına ara verildi. Güncellemenin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Samsung yetkililerinden gelen bilgilere göre sorun şu an için incelenme aşamasında. İncelemelerin tamamlanmasının ardından soruna neden olan kısım tespit edilecek ve buna göre önlemler alınarak dağıtım yeniden başlayacak.

Fakat şu an için bunun ne kadar süreceği konusunda bir bilgi elde etme şansımız olmadı. Zaten Samsung bu konuda net bilgileri açıklamadı. Samsung’un yeni güncellemesini yükleyen ve hata ile karşılaşan kullanıcılar içinde açıklamalar yapıldı. Yeni güncelleme sonrasında hata alan kullanıcılar için cihazı fabrika ayarlarına döndürme önerisi geldi. Böylelikle eski sürüme dönmek mümkün olacak. Ancak bu durumda tüm verilerinizde silinmiş olacak hatırlatalım. Güncelleme yeniden dağıtılmaya başladığı zaman sitemizden bilgilendirmeleri yapacağız.