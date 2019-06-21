Galaxy S7 ve S7 Edge Güncellemeleri Son Buldu

Android akıllı telefonlarında sunulan güncellemeler oldukça önemli. Öyle ki iOS işletim sistemiyle karşılaştırıldığı zaman Android işletim sisteminin dağıtımının biraz daha zaman aldığını ve markalara göre güncelleme zamanlarının değiştiğini görüyoruz. Güncellemeler konusunda hızlı davranmak isteyen markalardan birisi de Samsung.

Güncellemeleri daha hızlı vermek isteyen marka, 3 şekilde güncelleme sistemi sunuyor. Yeni modeller için sürekli güncellemeler yayınlanıyor. Genelde bu modeller için aylık güncelleme yayınlandığını görüyoruz. Biraz daha eski modeller için ise 3 ayda bir güncelleme yayınlandığını görüyoruz.

Son grup ise güncellemeyi en az alan ve sadece güvenlik yamalarını kazanan modeller. Daha eski modellerde bu güncellemelerin sunulduğunu görüyoruz. İşte alınan son karar sonrasında Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinin de üçüncü gruba dahil edildiği açıklandı.

Galaxy S7 ve S7 Edge Güvenlik Yamasından Başka Güncelleme Almayacak

Yapılan son değerlendirmelere göre Galaxy S7 ve S7 Edge akıllı telefonlarının sadece güvenlik yamaları aldığını görmek mümkün olacak. Hem ana model hem de Edge modeline yeni bir güncelleme verilmeyecek. Bunun yerine her iki modelin de güvenlik yamaları aldığını göreceğiz.

3 yıl önce tanıtımı yapılan seri olması, Galaxy S7 ve S7 Edge akıllı telefonlarının güncelleme desteğinin kesilmesi konusunda mantıklı bir karar alındığını gösteriyor. Her iki akıllı telefon modeli için de sadece güvenlik yamalarının geldiğini göreceğiz ancak güncellemelerin en zaman ne sıklıkla yayınlanacağı konusunda yorum yapmak mümkün değil.

Samsung bu konuda bir eksik gördüğü zaman yeni güncellemeleri yayınlayacaktır. Bunun dışında her iki serinin de yavaş yavaş eski modeller arasındaki yerini almaya hazırlandığını ve hatta aldığını ekleyebiliriz.