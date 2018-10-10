Apple ve Samsung‘un mucizeler yarattığı dijital dünyada küçük bir şirket fark yaratmak için büyük çaba sarf etmek zorundadır. Bu küçük şirketlerden birisi olan Poptel cesur adımlar atmaktan korkmayan bir şirkettir. Poptel P9000 Max ve P10 olmak üzere 2018’de iki farklı telefonu piyasaya sürmüştür. Samsung Galaxy S8 Active ile rekabet etmeyi amaçlayan dayanıklı telefon Poptel P60 belki de en çok tercih edilen telefonlar listesinde yer alabilir. Videoyu izleyerek nasıl bir telefonla karşılaşacağımızı bilmekte fayda var.

Videoda görüldüğü gibi siyah, yeşil, ve turuncu renkleri ile karşımıza çıkıyor. MIL-SPEC 810G ve IP68 sertifikalarına sahiptir. Dayanıklı plastik köşeleri olan metal çerçeveye sahip olması nedeniyle zorlu vuruşlara ve düşmelere karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Özelliklerini inceleyecek olursak eğer hepsi Mediatek Helio P23 SoC tarafından yönetilen Gorilla Glass’a, 6GB RAM ile birlikte 128 GB dahili depolama alanına, ve 5.7″ FHD ekrana sahip bir telefondur. Dahası da var. NFC desteği ve küresel ağ bantları da vardır. Tabii ki aynı zamanda AI çekimi, ağır çekim video modu ve çoklu çekim modunu destekleyen 16MP/5MP sensörlü birleşik çift arka kameraya da sahiptir. Tüm bu donanımları birlikte çalıştıran Android 8.1 tarafından desteklenmektedir. Son olarak ise yüz ve parmak izi kilidine de sahiptir.