Android akıllı telefonların amiral gemisi görevini üstlenen Samsung, Galaxy S serileriyle bu alanda en başarılı markalardan bir tanesi. Son olarak Galaxy S8 akıllı telefon modelleriyle beraber kendisini gösteren markanın, bir yandan da yazılım güncellemeleri konusunda sıkı çalışmalar yaptığını biliyoruz. Android amiral gemisi unvanını korumak adına, yeni Android sürümlerine geçiş sürelerini kısaltmak isteyen marka, son olarak Galaxy S8 Android 8.0 Oreo güncellemesi konusunda çalışmalara başlamıştı.

Fakat istenen elde edilemedi ve güncelleme 6 ay gecikti. Tam beta süreci bitti ve yeni güncelleme geçtiğimiz günlerde yayınlandı derken, beklenmedik bir haber geldi.

Galaxy S8 Android 8.0 Oreo Dağıtımı Durdu

Galaxy S8 Android 8.0 Oreo güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden birkaç gün geçmişti ki Samsung’un sessiz sedasız güncellemeyi geri çektiğini gördük. Güncellemeleri dağıtım sırasında alan kullanıcıların güncellemeleri için de bir dizi yenileme geleceği ortaya çıktı. Galaxy S8 Android 8.0 Oreo güncellemesinin neden durdurulduğu konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Samsung tarafından da konu hakkında bir açıklama gelmediği için güncellemenin neden durdurulduğu kesin olarak bilinmiyor. Fakat yapılan bir hata ya da ortaya çıkan bir güvenlik açığından şüpheleniyor. Samsung’un güvenlik nedeniyle, durdurmanın nedenini açıklamadığı üzerinde duruluyor.

Galaxy S8 Android 8.0 Oreo güncellemesinin yeniden dağıtıma açılacağını da ekleyelim. Kesin bir tarih verilmedi ancak güncellemenin çok kısa bir süre sonra yeniden gelmesi bekleniyor. Bu kez önemli bir yazılım güncellemesi yapılması ve ana güncellemenin sürüm numarasının değiştirilmesi bekleniyor. Zaten sistemde sorun çıktığı algısı oluşmasına neden olan gelişme de bu güncelleme haberi oldu.

Yapılacak güncelleme iyileştirmesinden sonra, Galaxy S8 Android 8.0 Oreo güncellemeleri yeniden herkese tarafından kullanılabilir olarak yayınlanmış olacak. Ülkemizde tüm bu sürecin ne zaman sonuçlanacağı konusunda da bilgilerimizin olmadığını ekleyelim. Bunun için Samsung’un resmi açıklamasını beklemek gerekiyor.

Güncelleme yayınlandıktan sonra yaşanan sorunun da açıklanması bekleniyor. Açıklamaların gelmesi durumunda haberimizi güncelleyeceğiz. Toplamda 1.3 GB gibi bir boyuta sahip olan güncellemenin, yenilenmiş versiyonunda da çok önemli bir boyut değişikliğinin beklenmediğini ekleyelim. Yine de kesin konuşacak bilgiler yok.