Galaxy S8 Kampanyası Başladı. Detaylar Ve Hediyeler

2017 yılının en başarılı akıllı telefon modelleri içerisinde Samsung’un yeni seri akıllı telefonları olan Galaxy S8 serilerine özel bir parantez açmak gerekiyor. Hem en çok akıllı telefon satışı yapan marka olarak bildiğimiz Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olması hem de telefonların genel olarak şu an için piyasadaki en iyi telefon özelliklerini sunması bu serinin çok daha dikkat çekmesini sağladı. Samsung’un bu sene içerisinde satış rekorları kırmasını sağlayacağı düşünülen yeni seri akıllı telefonlarının tüm bu özellikleri ve ayrıcalıklarının yanı sıra çıkışından sonra kampanyaları konuşulmaya başlandı. Son olarak yeni bir Galaxy S8 Kampanyası daha duyuruldu.

Galaxy S8 Kampanyası İçin Bilinmesi Gerekenler

Yeni Galaxy S8 Kampanyası akıllı telefon kullanıcılarına birçok ayrıcalık sunuyor. Yeni kampanyayla beraber kullanıcılara ilk sunulan ürün ise özel geliştirilmiş olan bir kılıf. Koruma kılıfı olarak kullanılmasının yanı sıra yine Samsung akıllı telefonları için stant özelliğini de sunan View Standing kılıfı kampanyayla beraber sunulan ilk ayrıcalık.

Kılıfın özel olarak Galaxy S8 serisine tasarlanmış bir modeline erişmiş oluyorsunuz. Bunun dışında yeni kampanyayla beraber sunulan bir diğer ürün ise yükseltilebilir hafıza teknolojisi konusunda.

Galaxy S8 Kampanyası için katılımda bulunan kullanıcılara telefona ek olarak 64 GB değerinde SD kart veriliyor. Kısacası kampanya dahilinde ürün bazında orijinal bir kılıf ve 64 GB yine Samsung ürünü bir SD kart elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında fiziksel olmayan hediyelerde söz konusu. Bu noktada en büyük hediye ise kullanıcılara sunulan Netflix üyeliği. Eğer kampanyaya katılırsanız Netflix platformuna 6 ay ücretsiz üyelik kazanıyorsunuz ve Galaxy S8 üzerinden de kolaylıkla uygulamaları kullanabiliyorsunuz.

Galaxy S8 Kampanyası İçin Şartlar Neler?

Galaxy S8 Kampanyası dahilinde kullanıcılara sunulan hediyelerden bahsettik. Şimdi ise bu kampanyanın şartlarını ele almak gerekiyor. Bu noktada kullanıcılara sunulan şartlar oldukça basit. İlk olarak yapmanız gereken tabi ki bir Galaxy S8 sahibi olmak.

Eğer telefonu yoksa ve Galaxy S8 almayı düşünüyorsanız bu noktada elinizi çabuk tutmanız gerekiyor çünkü kampanya 16 Mayıs tarihine kadar geçerli tutulmuş. Bu tarihten sonra alınan Galaxy S8 ürünlerinde kampanyaya dahil olmak mümkün değil. Bunun dışında Galaxy S8 Kampanyası için bilinmesi gerekilen bir diğer nokta ise kampanyanın Shop Samsung uygulaması dahilinde olduğu. Samsung kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların resmi uygulamasını indirmesini istemekte.

Galaxy S8 Kampanyası İndirim İmkanı

Son olarak bu kampanyanın AKG kulaklıklarında da geçerli olduğunu belirtelim. Eğer telefonla kablosuz AKG kulaklıklarını satın almak isterseniz kampanya dahilinde kulaklıklarda ise 49 dolar miktarında bir indirim sunulacağı belirtiliyor. Bundan sonra yeni indirim haberleri ya da kampanyaları gelir mi bilinmez ama şimdiden Samsung’un Galaxy S8 satışlarını canlandırmak için çalışmalar yaptığını görebiliyoruz. Bu çalışmaların ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.

Not: Şu an için Shop Samsung desteği nedeniyle ülkemizde kampanya kullanılmamakta.