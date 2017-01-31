Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Pil Kapasiteleri Sızdırıldı

Samsung firmasının pil tedarikçi firmalarından bir tanesi yani amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus‘ın pil kapasitlerini açıkladı.

Teknoloji dünyasının sızıntı kralı olarak anılan Evan Blass daha önce S8 ve S8 Plus modellerinin pil kapasiteleirni 3000 mAh ve 3500 mAh olabileceğini açıklamıştı. Fakat firmanın pil tedarikçi firmalarından bir tanesi 3250 mAh ve 3750 mAh kapasitesine sahip pilleri işaret etmekte.

Geçtiğimiz yıl pil konusunda Note 7 faciasını yaşayan Samsung firmasının S8 ve S8 Plus modellerinde pil konusunda muhafazakar bir tutum sergilemesi bekleniyor. Note 7 modelinde 3500 mAh kapasitesinde bir pil kullanan firma için tedarikçi firmadan sızan bilgiler daha olası gibi gözüküyor.

Fakat Even Blass ve firmadan sızan bilgilerde bir şey kesinlik kazanıyor. S8 ve S8 Plus modellerinde daha az metal, daha çok cam olacak. Modellerin neredeyse çerçevesiz bir ekran ile karşımıza çıkması muhtemel.