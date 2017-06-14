Galaxy S8 serisi en iyi akıllı telefon seçildi

Consumer Reports’tan bağımsız analistler Galaxy S8 ikilisini gözden geçirdiler ve kararlarını ilettiler. Kısacası, telefonlar olağanüstü, ancak fiyat etiketi birçok tüketici uzak tutabilir.

Consumer Reports, tasarımdan başlayarak çerçeve olmamasından ve nasıl daha geniş bir ekranın aynı ayak izi içine sığacağına değiniyor. Çift eğimli ekranı kontrol eden cephe “minimalist, modern ve zarif” tasarıma da katkıda bulunuyor.

Tüketici Raporları, Galaxy S8 + ‘in Galaxy S8‘den daha yüksek skor ile pil ömrünü övüyor.

Tüketici Raporları, IP68 sertifikalarını test etmek için cihazları basınçlı bir akvaryuma yerleştirdi ve zahmetsizce testi geçti. Samsung’un şirketteki AI yardımcısı da tüm cihazlarda bir özelliktir ancak tüketici raporları, Herkesin Google Asistanı kullanacağı konusunu yorum yapmaktadır.

Ayrıca bkz: En iyi akıllı telefonlar 2017

Raporun sonucu Baxby olmadan bile Galaxy S8 hala en üst sırada yer alan telefonlar arasında.